Ya basta de acoso laboral y de amagos, reclama líder sindical de Guasave

Alejandro Pimentel Medina señala que no cesa la presión de funcionarios de primero y segundo nivel a trabajadores del Stasag para que se cambien al SATAG

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Prácticamente todos los días en el Ayuntamiento de Guasave están cambiando de áreas de trabajo a trabajadores agremiados al Stasag, como una manera de presión para que renuncien a esta organización y se adhieran al SATAG, señaló Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave lanzó un ya basta a la Alcaldesa Aurelia Leal López para que cese el acoso laboral que están sufriendo los agremiados de este organismo de parte de funcionarios de primero y segundo nivel.

“Este gobierno que representa la Presidenta Aurelia Leal López no ha sido justo con los trabajadores, ha pisoteado los derechos que tenemos consagrados en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, y no nos quiso hacer justicia”, dijo.

Todo empezó el 24 de enero de 2018 con el despido injustificado de él y de varios trabajadores que integran el comité directivo del Stasag, a lo que se sumó después el intento de dividirlos con la formación del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, comentó.

“Como no han podido destruirnos, derrocar al Stasag, lo que hicieron fue dividirnos, formar un sindicato que no tiene validez porque le da nombramiento un tribunal que no tiene ratificación, que es ilegal”, expresó.

Ahora, con el objetivo de fortalecer al SATAG en detrimento del Stasag, Pimentel Medina acusó que la Alcaldesa está autorizando a sus funcionarios a amagar y acosar a los trabajadores para que se cambien de organización gremial.

“Las medidas del gobierno de la Presidenta han sido amagar, ella autoriza a funcionarios de primero y segundo nivel para que presionen a trabajadores, los cambian de lugar si no firman un documento donde quieran pertenecer al otro sindicato emanado del gobierno de Aurelia Leal”, lamentó.

El dirigente sindical subrayó que tienen casos de trabajadores que tenían su base en Juan José Ríos a los que han removido y los han asignado a la cabecera municipal.

“Ya es hora que nos deje caminar, ya fue mucho el abuso que cometió contra los trabajadores del sindicato, es hora que respete las decisiones de los juzgados y de los tribunales”, mandó decir a Leal López.

Detalló que son alrededor de 40 los trabajadores del Stasag a los que han cambiado de área de trabajo, para darle preferencia a sindicalizados del SATAG.