Ya con miras el PAS rumbo al 2021, realiza agenda municipalizada

Noroeste / Redacción

El Partido Sinaloense ya está trabajando con miras al 2021, y lo hace trazando una agenda municipalizada, esto con la intención de fortalecer su estructura territorial, señaló Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder pasista.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que la intervención en los 18 municipios del Estado es necesaria para conocer las problemáticas de la ciudadanía, y pensando en ello, el PAS lanzó la convocatoria 'Sinaloa quiere', donde su principal misión es la de conocer las necesidades de las personas en la entidad.

Cuén Ojeda señaló que esta agenda municipalizada es un reflejo del trabajo que se ha hecho en el partido donde los 18 Comités Directivos Municipales, 24 distritos electorales, 144 sindicaturas, 628 subcomités y los 3,654 comités seccionales han estado identificando las necesidades de la población en Sinaloa.

“Esta agenda municipalista que tenemos es el diagnóstico y el sentir de miles de ciudadanos que hemos visitado, pero también, contamos con las posibles soluciones a la problemática planteada, por lo que nuestro objetivo de lanzar esta convocatoria “Sinaloa quiere…”, es retroalimentar el documento inicial con propuestas de ciudadanos, profesionales, sectores sociales y especialistas en cada uno de los ejes temáticos, para que Sinaloa sea un ejemplo de desarrollo a nivel nacional e internacional”, subrayó.

En su conferencia de prensa, el líder del PAS también criticó a la Federación, esto porque Sinaloa no entró a lo que es la Tarifa 1F, un hecho que consideró imperdonable.

“Es imperdonable como el partido mayoritario en el congreso local ignora esta sentencia que debió ser atendida en un máximo de 30 días hábiles, el presidente de la mesa directiva y el secretario general del Congreso local, con fecha 25 de agosto instruyeron a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que procediera inmediatamente a la elaboración del dictamen respectivo, pero como la fracción mayoritaria no tiene una iniciativa en este sentido no ha presentado este dictamen, por lo que en los próximos días se interpondrá un incidente de inejecución de sentencia, ya que hoy se cumplen 41 días de ignorar el sentir de la gente, los sinaloenses no quieren el cambio de horario, así lo hicieron saber en más de 220 mil firmas de respaldo”, explicó Cuén Ojeda.