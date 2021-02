Ya en trámite la licencia para que Mario Zamora se separe del Senado

El elegido precandidato a Gobernador por la coalición PRI, PAN y PRD para las elecciones en Sinaloa, detalló que espera que para antes de marzo ya le entreguen su licencia, misma que solicitó desde antes que se registrara como aspirante a la Gubernatura

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La licencia para que Mario Zamora Gastélum se separe de sus labores dentro del Senado de la República ya está en trámite, así lo afirmó el propio precandidato a la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

El priista argumentó que desde que hizo oficial su aspiración a la Gubernatura ante el PRI, él solicitó su licencia ante el Senado para separarse del cargo que asumió el 1 de septiembre del 2018.

“Uno de los requisitos que planteaba mi convocatoria para inscribirme en el proceso del PRI, era solicitar la licencia, porque uno la solicita y no depende de uno que te la otorguen es el Senado quien la otorga, entonces yo la solicité desde antes de registrarme, ahí está el documento, por eso me pude registrar”, indicó.

“Sin embargo la semana pasada, como no me han otorgado mi licencia, hablé con compañeros de la Mesa Directiva (del Senado) y les dije 'qué onda, qué pasó con mi licencia', me dijeron 'mira Mario, perdónanos, medio se nos traspapeló, con el tema de la pandemia, con tener unas sesiones cortas, de hacerlo a vía distancia, pero no te preocupes, te damos nuestra palabra que no va a pasar de cuando se cumplan las fechas en términos legales para que te la otorguen, que es los primeros días de marzo'”, detalló.

Zamora Gastélum añadió que ya está listo su suplente para ocupar su puesto en el Senado de la República, y espera en los próximos días obtener su licencia.

“Hablé ya con Heriberto Galindo (quien será su suplente en el Senado), hablé con mi coordinador Osorio Chong, ya Heriberto participó en las anteriores de preparación para las sesiones, entonces ya está listo don Heriberto para estar de Senador y quedarse tres años ocho meses más menos que dura”, compartió.

“La podría ya solicitar el jueves, o la otra semana, pero nada después del 2 de marzo, o del 4 de marzo, no recuerdo”, expresó.

El precandidato a Gobernador por el PAN, PRD y PRI sostuvo que su paso por el Senado le dejó mucha experiencia, pero que ahora se enfocará en Sinaloa, eso siempre ha sido lo más importante para él siempre.

“En términos personales, una gran experiencia, y una formidable enseñanza, yo te diría que en términos académicos, es como un doctorado al triple y estuve solo dos años, sin embargo te tengo que decir que mi prioridad, es y seguirá siendo Sinaloa”, mencionó.