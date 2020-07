Ya está bueno de tanto abuso de poder, dice Pedro Villegas sobre Estrada Ferreiro

El Diputado morenista señaló que la solicitud de juicio político en contra del Alcalde de Culiacán continúa en proceso de análisis

Belem Angulo

En Sinaloa no se permitirá que el abuso de poder se ejerza afectando a los trabajadores de la entidad, señaló el diputado local Pedro Villegas Lobo, perteneciente a la bancada de Morena, refiriéndose al proceso de solicitud de juicio político contra el Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

"No vamos a permitir que nada ni nadie esté por encima de la Ley ni que abusen de los trabajadores, esto es por congruencia y por eso tenemos que actuar así", dijo.

"Es mi deber como diputado salvaguardar los derechos de los trabajadores sinaloenses, y al él haber cometido esta falta de violar la Ley, pues es mi deber meter ese juicio político".

El legislador, acompañado de integrantes de la sociedad civil, presentó el 16 de julio una solicitud ante el Congreso del Estado para someter a un juicio político al Alcalde de Culiacán, esto por el descuento de nómina que se realizó en abril a los trabajadores del municipio, mismo que fue utilizado para la compra de despensas para familias vulnerables en pandemia.

Ante esta acción, Estrada Ferreiro comentó no encontrarse preocupado, ya que confía en que no procederá dicha solicitud.

"Estoy seguro que no lo va a iniciar porque no tienen elementos para hacerlo. En lo particular él (diputado Pedro Villegas Lobo) no me merece ninguna opinión ni mucho menos", señaló.

La petición actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, presidida por el diputado Horacio Lora Oliva, a la espera de ser analizada para pasarse o no al Pleno.

"El juicio político era: primero meterlo al Congreso, después se tenía que ratificar, ya lo hicimos. Terminando la ratificación se tiene que pasar a Puntos Constitucionales, donde está el diputado Horacio Lora, y ya Horacio Lora tiene que hacer lo propio, hacer el análisis y convocar a la comisión para posteriormente evaluar el juicio político", explicó Villegas Lobo.

El morenista recalcó que la petición cuenta con todos los elementos para proceder, sin embargo de ser rechazada se elaborarán otros mecanismos para actuar sobre la situación.

"Tiene todo los sustentos políticos para poder proceder. Si el Congreso del estado hace una omisión de este juicio político, estaríamos viendo nosotros otra historia", dijo.

Agregó que la finalidad de este proceso es garantizar la justicia en el Estado.

"Lo que queremos es que se haga justicia. Que quede un antecedente que no puede nadie pisotear a los trabajadores nada más porque tienes un cargo", comentó.