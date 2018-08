Ya está disponible la piñata del Thalía Challenge

La propia cantante quiere la Tikipiñata para celebrar su cumpleaños, el domingo

Noroeste / Redacción

El #ThalíaChallenge “me escuchan, me oyen, me sienten” se hizo viral y ahora la esposa de Tommy Mottola está convertida en una piñata para que sus followers y haters la agarren a palos.

“Sacamos la piñata hace unas horas y a la gente le gustó mucho“, dijo Dalton Ramírez, dueño de Piñatería Ramírez en Reynosa.

“Tan pronto como publicamos el video lo han compartido y les gustó mucho la idea. Además, han hecho comentarios de que ya la quieren para sus cumpleaños y posadas“, agregó.

De acuerdo al diario La Opinión, la misma cantante se sorprendió por la puntada de los creadores de piñatas al hacer una réplica de ella con el look del video que se volvió viral y del cual surgió el “ThalíaChallenge”.

“Noooooo! La quiero YAAA!!! Por favor! Mi cumpleaños es en este 26! Plis que alguien me mande la tikipiñata”, reaccionó Thalía desde Nueva York.

Y es que la intérprete de No me acuerdo celebró las 200 millones de vistas de su clip con un video en vivo en el que se mostró tal cual: divertida, ocurrente, desenfrenada y optimista.

“¿Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan? Me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz, feliz, porque los tengo. Cariños, ¡200 millones!”, dijo cantando Thalía en el video que dio pie al challenge, pues cientos de sus fanáticos la han imitado.

Es look rosa que usó en esa ocasión la cantante viste su “tiki piñata”. Los creadores de ésta la vistieron con tela para darle más vida a su réplica, explicó Ramírez.

“Me mandaron una fotografía de que Thalía la quiere para su cumpleaños. Nosotros la íbamos a regalar, pero vamos a ver si podemos hacer otras, porque tenemos varios pedidos”.

Las obras de Piñatería Ramírez, que además de las tradicionales son réplicas de personajes que se vuelven populares en redes sociales, tienen un precio de 800 (40 dólares) hasta mil 500 pesos (80 dólares).

“Pero la piñata puede variar, porque si quieren le podemos poner una peluca para que se vea más real”.

La Tikipiñata, como la bautizó Thalía, tiene una cabellera del mismo tono de la cantante pero hecha de papel de china.

“Las barbitas del traje de la piñata son de tela, la compramos donde venden las telas, para que se viera bien, y por eso puede salir un poco más cara”, indicó el realizador.

Así que si quieres a Thalía en tu fiesta o eres de las personas que ya no la quiere en redes, para eso está la Tikipiñata, para darle palazos.