Ya estÃ¡ en trÃ¡mite el mandar a morosos al BurÃ³ de CrÃ©dito: Alcalde de CuliacÃ¡n

Ya está en trámite el mandar a morosos al Buró de Crédito: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro informó que esta medida será impulsada en aproximadamente una semana

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Ya está en trámite el que los que no paguen impuestos así como servicios públicos se vayan al Buró de Crédito, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán explicó que esta medida se usará solamente para quienes tienen los recursos para pagar sus servicios e impuestos, pero que no lo hacen porque deciden no hacerlo. Afirmó que no se verán afectadas las personas de bajos recursos.

“Ya lo anuncié, estamos en esos trámites ahorita, del Buró de Crédito, todas las personas morosas que deban predial atrasado y que además sean personas con capacidad económica para solventar eso, van a ir al Buró de Crédito, eso no va aplicar para la gente pobre”, sostuvo.

“Tampoco quieran enredar las cosas diciendo que los quiero meter a la cárcel”, llamó.

--¿Sería en todos los servicios del Ayuntamiento, predial, agua?

Sí, todos. Todos cuando sea una cuestión significativa, no queremos causarle molestias a nadie tampoco, porque por mil, dos mil, cinco mil pesos, los mandamos al buró y luego no van a tener para liberarse del buró”.

--¿Para cuándo esperan ya impulsar esto?

“Yo pienso que ya en una semana, porque hay un proceso para eso, no es nada más decirle, te mando al buró, hay que contratarlo, hay que proponer información”.

Desde que ganó la Alcaldía de Culiacán, Estrada Ferreiro señaló que implementaría el Buró de Crédito en la capital sinaloense para aquellos ciudadanos que no paguen sus impuestos.

“El que no pague, probablemente, es el plan que tenemos, a parte del procedimiento económico activo, al Buró de Crédito, y así (chasca los dedos) van a pagar, porque por un celular que no pagues te meten al buró, por qué por el predial no”, compartió el 18 de agosto, en reunión con empresarios.

Ya el vocero del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt, señaló hace meses en entrevista para Noroeste que es viable llevar ese sistema en la función pública, por lo que el Alcalde podría implementarlo en cualquier momento.

“Es una excelente idea, los Estados y los Municipios son como tú y como yo, necesitamos dinero para subsistir, tenemos cuentas que pagar, tenemos créditos que pagar y tenemos que invertir también en cosas”, compartió.

“Es una muy buena medida, es algo muy responsable, y ojalá más presidentes municipales quieran hacer cosas similares”, agregó.