Ya hay 41 enfermos de COVID-19 en México; Salud recomienda que personas trabajen desde casa

La Secretaría de Salud informó que del 23 de marzo y hasta el 19 de abril se realizará una campaña de “Sana distancia” para evitar el aumento de casos de coronavirus, por ello recomendó que las empresas y organizaciones opten porque su personal labore desde casa,

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a las empresas y organizaciones públicas, sociales y privadas de todo el país a sustituir el trabajo de oficina por el de casa, esto como respuesta al aumento de casos de coronavirus, pues en México ya suman 41 contagios.

“Si alguien tiene un trabajo que no requiere actividad manual o estar con una herramienta que sólo está en el puesto de trabajo y existe la posibilidad de que realice el trabajo desde fuera, por ejemplo desde casa, recomendamos que todas las dependencias, todas las organizaciones públicas, sociales y privadas sustituyan el trabajo que requiere que las personas se desplacen a la oficina por el trabajo en casa”, recomendó el funcionario en conferencia de prensa, dijo que la medida se debería implementar como parte de la campaña de “Sana Distancia”que iniciará en todo el país el 23 de marzo y finalizará el 19 de abril para evitar más contagios.

Sobre el panorama del COVID-19 en México, López-Gatell informó que sólo en el estado de Campeche no se han registrado casos y que se han descartado 404 y hay otros 155 sospechosos.

Explicó que las medidas para evitar la propagación del virus serán ahora colectivas, por lo que la campaña de “Sana Distancia” contemplará seguir recordando a la ciudadanía que aplique las medidas básicas de prevención, como el lavado de manos frecuente, aplicar el estornudo de etiqueta y el saludo a distancia que es ya “altamente recomendable”.

La segunda medida que se aplicará es la suspensión temporal de actividades no esenciales a partir del lunes 23 de marzo de 2020. El Subsecretario detalló que las actividades no esenciales son aquellas que no afectan la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada, o los derechos de sus usuarios.

“Se suspenden las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia”, expuso.

La tercera medida será la reprogramación de eventos de concentración masiva, o que congreguen a más de 5 mil personas. Y la cuarta será poner más atención en el cuidado de las personas de la tercera edad ya que son vulnerables a contraer el virus.

Hugo López-Gatell llamó a la población a que si alguien tiene que ayudar a una persona de la tercera edad a realizar tareas diarias, es mejor planificar quién podría hacerlo si esta persona llegara a enfermarse y, en caso de ser así, preferir mantener contacto telefónico en lugar de una visita presencial.