Ya hay detenidos por el asesinato de Giovanni: Gobernador

La Policía Estatal de Jalisco toma control de Ixtlahuacán, confirma Enrique Alfaro

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ya fueron detenidas las primeras personas que estarían relacionadas con Giovanni López, un trabajador de la construcción asesinado después de ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El mandatario también anunció que el Gobierno estatal tomó el control de la policía municipal.

“Tenemos ya a los primeros detenidos y hemos decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como les di mi palabra, la muerte de Giovanni no quedará impune”, informó en su cuenta de Twitter.

El Gobernador adelantó que a las 9:00 horas dará más información.

AMLO RESPONDE A ALFARO

El Presidente López Obrador dijo esta mañana que tiene diferencias con Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, pero que él es el Jefe del Estado mexicano, no de grupo o de partido.

“No me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial”, dijo López Obrador. Pero rechazó que el Gobierno federal vaya intervenir en el caso que desató protestas ayer, para no ser malinterpretado. “Nos hacemos a un lado. No es la primera vez que tenemos diferencias [con Alfaro] y no respondemos. Somos respetuosos de la independencia y la soberanía de las autoridades locales”, dijo.

Anoche, Alfaro Ramírez pidió que López Obrador le diga a los miembros de su partido que midan “el daño que están haciendo”, y aseguró que manifestaciones violentas que ocurrieron ayer en Jalisco fueron orquestadas desde los sótanos del poder en la Ciudad de México.

AMLO también advirtió, ante la insistencia de los reporteros: “No tiro la piedra y escondo la mano. Si el Gobernador tiene pruebas que las dé a conocer”.

Anoche Alfaro insistió: “Detrás de todo lo que está sucediendo en Jalisco hay intereses muy precisos y puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su Gobierno, lastimar al estado en un momento difícil como el que vivimos en una emergencia sanitaria”.

Las movilizaciones y enfrentamientos se dieron por el asesinato de Giovanni López, un albañil de 30 años de edad que murió tras ser deteido violentamente por policías municipales en Jalisco el pasado 4 de mayo por no llevar cubrebocas. Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos, sucedidos hace un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni.