Â¡Ya hay pÃ³ster y trÃ¡iler oficial de Toy Story 4!

MÉXICO (SinEmbargo)._ Ya está aquí el tráiler completo de Toy Story 4, el regreso de Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla que tras su última aventura, estrenada hace ahora ya casi una década, vuelven a la gran pantalla con un fichaje estrella: Forky.

Precisamente el momento en el que Forky llega a la habitación de Bonnie -la niña a la que Andy regaló todos sus juguetes al final de Toy Story 3– es el pasaje con el que arranca el nuevo tráiler. Forky es un tenedor-cuchara convertido en juguete por la propia Bonnie... pero tiene un gran problema, no se considera un juguete.

Inmerso en una profunda crisis existencial, él preferiría no participar en esta gran aventura si le dejaran, pero Woody hará todo lo posible por convencer y proteger al nuevo miembro de la pandilla y en estos momentos el tesoro más preciado de la pequeña Bonnie. Aunque no será fácil...

Una aventura, la de seguir los pasos de Forky, que llevará a Woody a alejarse de la pandilla, que se encuentra algo huérfana sin su sheriff, y a reencontrarse con su viejo gran amor: Bo Peep. La pastorcita de porcelana es ahora una mujer fuerte, aguerrida y que, tras varios años en el mundo exterior, no rehuye a cualquier peligro.

Here's the brand new poster for #ToyStory4. See the film in theaters June 21. pic.twitter.com/n7jx44cVJr