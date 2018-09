Ya no me voy a Estados Unidos, aquÃ­ me quedo con ese apoyo que me van a dar: deportada

Ya no me voy a Estados Unidos, aquí me quedo con ese apoyo que me van a dar: deportada

María de Jesús, es una de las más de 300 personas extraditadas a México por Donald Trump, que recibirán un apoyo de 30 mil pesos para impulsar un negocio

Fernanda González

12/09/2018 | 4:05 PM Compartida 5 veces

María de Jesús recibe apoyo para emprender en su tierra. Foto: Noroeste

Hace un año, María de Jesús fue deportada a México por el Gobierno de Estados Unidos, ahora está en Mazatlán, buscando recuperar su vida. Después de haber pasado 18 años en Norteamérica, administrando su propia empresa de limpieza, María se convirtió en una repatriada sinaloense. Ella junto a otras personas, recibieron un apoyo de 30 mil pesos por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. "Ya me voy a quedar aquí, ya no me voy a Estados Unidos, aquí me quedo con ese apoyo que me van a dar", manifestó. María de Jesús relató que hace 18 años decidió dejar México para perseguir el sueño del porvenir, pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, todo se acabó. "Nosotros los migrantes nos vamos para Estados Unidos buscando una mejor vida, pero pues nos fue mal y nos deportaron", explicó. Ahora, con el apoyo de 30 mil pesos iniciará su negocio de hot dogs en la Colona Francisco Villa, donde vive. Así como María, otros 364 repatriados sinaloenses obtendrán un apoyo económico, informó Julio César Osuna Cháidez, director de Organización Social de la Sedesol. "Este apoyo viene dirigido a los migrantes repatriados sinaloenses, a los que deporta Estados Unidos por no tener documentación, con la finalidad de que puedan poner algún negocio y salir adelante", manifestó. Osuna Cháidez explicó que Culiacán y Guasave es en donde se concentra la mayor cantidad de repatriados del Estado. En total, se entregarán 10 millones 900 mil pesos en apoyos económicos.

