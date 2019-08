Ya no se entregarÃ¡n mÃ¡s concesiones mineras: AMLO

Ya no se entregarán más concesiones mineras: AMLO

Durante más de tres décadas se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, dijo

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras, pero, según lo afirmó, no se cancelarán las actuales, las cuales, "se obtuvieron, no para producir, sino para especular", dijo.

El Mandatario nacional recordó que durante más de tres décadas se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas a las canadienses, de las 200 millones de hectáreas que hay en el país, lo cual representa el 40 por ciento del territorio nacional.

"No vamos a cancelarlas, pero ya no vamos a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera, porque fue mucho lo que se entregó", dijo López Obrador durante su visita al hospital rural del municipio Concepción del Oro, en Zacatecas.

El titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que desde hace cuatro años, las mineras "empezaron a pagar un impuesto por la extracción de minerales, por que cuando [Carlos] Salinas [de Gortari] se condonaron impuestos a las mineras, no pagaban nada de impuestos".

Ante un grupo de trabajadores mineros que le manifestaron su apoyo, el mandatario nacional indicó que los impuestos extraordinarios se pueden destinar a mejorar la educación, las instalaciones educativas que se encuentran en el abandono, así como la salud y bienestar de los habitantes de dichas regiones.

López Obrador precisó que en el municipio de Mazapil se ubica una de las regiones mineras más importantes de México y del mundo de producción de plata. "¿Cuál es nuestra posición al respecto: primero, que se mantengan esas concesiones", aseguró.

"Si lo analizamos, vamos a llegar a la conclusión de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas [...] Porque también se obtuvieron estos títulos de concesión, no para producir, para extraer el mineral sino para especular financieramente. Entonces, ya con lo que especularon tienen para producir, si ese es el propósito principal y no la especulación", dijo.

Además, López Obrador solicitó a las mineras a no destruir el territorio nacional y que apliquen las mismas normas que llevan a cabo en sus países, para no afectar el medio ambiente y el territorio nacional.

Asimismo, instó a pagarle a los trabajadores mineros del país sueldos similares a los que se otorgan en Canadá o Estados Unidos. "¿Por qué se le va a pagar menos a un minero mexicano que lo que se les paga” a sus similares en ambas naciones, cuestionó.