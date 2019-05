Ya pasaron seis meses y no ha habido ningÃºn cambio en CuliacÃ¡n, critica Regidor

Ya pasaron seis meses y no ha habido ningún cambio en Culiacán, critica Regidor

Sergio Beltrán Coronel, quien llegó a la regiduría por el Partido Encuentro Social, afirmó que no se ve el nuevo Gobierno en Culiacán, dado que hay mucha basura en las calles y en lo general, muchas deficiencias en los servicios públicos

Antonio Olazábal

La coalición Juntos Haremos Historia que ganó la Alcaldía de Culiacán y que estuvo integrada por Morena, Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, no ha traído ningún cambio a la capital del Estado, criticó Sergio Beltrán Coronel.

El Regidor manifestó que la ciudad es sucia, sin alumbrado público, que en los seis meses del nuevo Gobierno no se ven los cambios que se prometieron en la capital sinaloense, es por ello que pidió a Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, así como a sus compañeros regidores, trabajar a favor de la ciudadanía para que se vean los resultados.

“Necesitamos trabajar en equipo, no busquemos culpables, vamos por soluciones, la austeridad está en las colonias todavía, no se ha reflejado en ningún lado de Culiacán, el cambio de los seis meses que llevamos, yo los invitó igual como les dije la mesa de Cabildo anterior, que vamos trabajando por Culiacán, no por intereses de algunos poquitos nada más”, invitó.

“Aparte, quien venga a Culiacán, desde que entra, es una ciudad completamente sucia. Tenemos seis meses con el tema de las 28 mil lámparas que a la gente no le interesa qué no hemos gestionado como Cabildo, esas 28 mil lámparas no van a solucionar ni el 70 por ciento de la necesidad que hay dentro de Culiacán en el Municipio”, agregó.

Dijo también que atractivos como la Expo Agro afectan la derrama económica del Municipio, y alertó de la contaminación que actualmente se presenta en Culiacán.

“Estamos a seis meses de esta administración, y sí hay austeridad, en todas las colonias de Culiacán hay necesidad, y esa sí es austeridad, tenemos la ciudad más contaminada del noroeste de México, la ciudad de los agronegocios que fue, ahorita ya no tenemos Expo Agro por cuestiones de Caades, pero es una derrama económica que no se ha dado”, manifestó.

Por su parte Estrada Ferreiro desestimó las críticas del Regidor, y lo invitó a decir sus inconformidades en el lugar y momento indicado, para tratar de darle solución a las cosas, y no en Cabildo, exhibiendo a los funcionarios de esta administración.

“Nada más le voy aclarar una cosa, todo lo que acaba de decir, si es cierto, hágalo por escrito o comuníquelo a quien corresponda para actuar, porque pues, aquí no es el lugar adecuado para ello, yo sé de muchos casos e inmediatamente hablo y puedo dar instrucciones, si usted me hace saber eso que comenta en Cabildo, pues por qué no lo dijo antes, para ver qué hacemos”, explicó.

“Venir a denunciarlo aquí, pues a quién le sirve, nada más es exhibirnos como que no servimos para nada, lo cual no es cierto, porque la gente en Culiacán por la calle me lo dice a mí, donde me paro me felicitan y nos aplauden lo que estamos haciendo en todos los aspectos”, indicó.