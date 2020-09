Ya pasó lo peor, asegura AMLO en su Informe

Ahora vamos para arriba, afirma el Presidente desde Palacio Nacional tras hacer un recuento de las crisis que se enfrentan y los resultados de su administración

Noroeste / Redacción

02/09/2020 | 03:00 AM

MÉXICO._ Optimista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno ha actuado bien al enfrentar la crisis de salud y la económica y aseguró que ya pasó lo peor y ahora México va para arriba.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, en su Segundo Informe de Gobierno, López Obrador dio un mensaje de menos de una hora, con alrededor de 70 asistentes, donde abordó los temas de combate a la corrupción, austeridad, seguridad, apoyos otorgados, economía y cómo se ha enfrentado la pandemia, entre otros.

“No es para presumir”, dijo, “pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis, al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.

“Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria; dije que será como una ‘V’, que caeríamos pero que saldríamos pronto; afortunadamente así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba”.

Ya se están recuperando los empleos perdidos, añadió, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y se está empezando a crecer.

“Casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a ‘rescates’ inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados”, expresó.

“Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos, por medio de los programas sociales, a 23 millones de familias”.

El mensaje del Presidente inició con el tema del combate a la corrupción, de la que aseguró, es la “peste” que originó la crisis en México, y en la que aún falta para eliminar lo que llamó “bandidaje oficial”.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y ahora no tengo la menor duda: la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar.

“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando: no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”.

‘Ya no manda la delincuencia organizada’

En el tema de seguridad pública, el Presidente afirmó que han bajado las cifras de delitos, aunque reconoció que no es así en homicidios y extorsión, los cuales aún mantienen números a la alza.

“Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio.

Solo han aumentado dos delitos, dijo, homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente; vinculados, estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna”.

‘El más atacado’

En su mensaje político, López Obrador acusó que ha sido el Presidente más atacado y que aunque sus críticos buscan que gobierne de otra manera y renuncie a su ideario y proyecto, eso no pasará.

“Desde Francisco I. Madero, nunca un Presidente había sido tan atacado como ahora; los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios.

“Hoy, algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto... Piden... que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir”.

