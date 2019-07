Ya que se cobra caro se debe poner aire a todos los camiones y que cumplan sus rutas

Las unidades de modelos anteriores, con aire acondicionado, cobran 10.50 pesos, mientras que el transporte turístico de Mazatlán pasó de 11 a 12 pesos.

Belizario Reyes

Ahora que se cobran más caras las tarifas del transporte urbano se debe poner aire acondicionado a todos los camiones y que cubran sus rutas completas porque los choferes no quieren entrar a algunas colonias aunque sea en el día, menos en la noche, manifestaron usuarios.

Algunas de las personas consultadas expresaron que las tomó por sorpresa ayer el incremento de las tarifas, otras más se enteraron desde el pasado viernes vía Internet, pero coincidieron que se debe mejorar el servicio pues el nuevo costo ya no lo van a bajar.

Una de las personas que solo se identificó como Enrique, expresó que en su caso sí lo tomó por sorpresa ayer el incremento de la tarifa y pidió que los conductores traigan cambio porque de lo contrario en una unidad donde se cobra 9.50 el chofer va a cobrar 10 pesos, ya que no aceptará que si el usuario tampoco trae los 50 centavos nada más pague nada más 9 pesos.

"(Si ahora cobran) 9.50 mejor que le pongan aire a todos los autobuses porque ya sin aire olvídese, sin aire no es justo que le incrementen la tarifa, ya es un peso (más)", continuó Enrique.

"Si no traen los 50 centavos luego te cobran 10 pesos, mejor que cierren una tarifa que no sea de una fracción porque a veces ni ellos traen ni tú traes y si no traes 50 (centavos) ya me cobró 10 pesos, porque no quieren cobrar 9".

Por su parte en señor José Ramón también expresó que lo tomó por sorpresa el incremento de las tarifas y ayer pagó 11 pesos un camión desde el área de Cerritos pese a que esa unidad no traía aire acondicionado, por lo que el aumento es una situación difícil.

"Es mucho y luego no avisa, es de sorpresa eso", añadió José Ramón.

En tanto que Odilia Cruz dijo que en su caso se enteró del incremento de las tarifas por medio del Internet y aunque no lo quieran aceptar se tiene que tolerar, pues se necesita este servicio de transporte público.

"Se me hace muy elevado porque mi trabajo es andar en camiones, haciendo mi trabajo bien tomo hasta ocho camiones al día, imagínese pagar tanto camión, aún así que nosotros decidiéramos qué se puede hacer, a veces me tocan con aire acondicionado y aumentaron de hecho, porque a veces me traslado a Zona Dorada y ahí ya tengo que agarrar del otro también", continuó Odilia Cruz

Por su parte Marcela Salvador, Sebastiana Urrieta y Karen Abigail Sierra, expresaron que no sabían del reciente incremento de tarifas por lo que ayer que entraron en vigor las tomó por sorpresa, pues anteriormente de Colinas al Centro de la Ciudad les cobraban 8.50 pesos y a partir de ayer ya son 9.50 pesos por persona.

"Otra, no pasan, voy a quejarme porque no entran (hasta la Colonia Jaripillo), el domingo pasado me fue caminando por toda la carretera con todo y mandado, me bajé ahí en Pemex (Fraccionamiento Pemex, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio)), caminé unas siete, ocho cuadras, y luego no querían entrar los Zapata (ruta Zapata)", dijeron Marcela Salvador y Sebastian Urbide.

"Yo quiero que vuelva el Zapata, mi mamá una hora se avienta esperando en los domingos y los choferes hacen lo que quieren, luego los niños para ir a la secundaria para que no lleguen tarde se van en auriga porque no entran, generan que los niños se vayan en auriga porque ellos no entran, el mío se va en un Uber porque no llegan los camiones".

Deben entrar hasta la Colonia Jaripillo porque en el día no entran, menos de noche, continuaron, por lo que si aumentan deben cumplir con sus rutas establecidas.

"Zapata ya tenía años entrando, no sé por qué entró Colinas (del Real) en lugar de Zapata, entra a la Zapata, entra a Villas del Rey, entra a la Allende y luego a la Jaripillo, después gana para Colinas, no sé para dónde también, pero debe entrar a la Colonia Jaripillo)", dijo la señora Sebastiana Urrieta.

Fue a partir de ayer cuando entraron en vigor las nuevas tarifas para los camiones urbanos, por lo que ahora en las unidades que no cuentan con aire acondicionado la tarifa pasó de 8.50 a 9.50 pesos, las unidades 2019 con aire acondicionado, servicio de videovigilancia, geolocalizador, botón de pánico y asientos preferentes pasaron de 9.50 a 11 pesos por persona.

Los estudiantes seguirán pagando 3.50 pesos y se otorgará 50 por ciento de descuento a personas con discapacidades, de acuerdo con lo que dio a conocer el pasado viernes el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transporte.