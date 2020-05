Ya se puede descartar el desbordamiento de la pandemia en MÃ©xico, afirma AMLO

Ya se puede descartar el desbordamiento de la pandemia en México, afirma AMLO

Va de acuerdo a lo que se proyectó, lo que han calculado los expertos, los especialistas, los matemáticos, dice

Noroeste / Redacción

22/05/2020 | 09:58 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se pueda desbordar el sistema de salud mexicano a causa de la pandemia derivada del Covid-19, misma que ha generado 6 mil 510 muertes y 59 mil 567 contagios, hasta el momento.

"Pues va de acuerdo a lo que se proyectó, lo que han calculado los expertos, los especialistas, los matemáticos, le voy a pedir a [Hugo] López-Gatell [Ramírez] que les dé las proyecciones. Se está atendiendo la pandemia, lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento, de la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento. Ya, eso lo podemos descartar", aseguró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

La noche de ayer jueves 21 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con el gabinete de salud, para evaluar las acciones necesarias para seguir enfrentando al Covid-19, y en la cual se le informó que la pandemia se ha desarrollado conforme lo proyectado.

"Nos ayudó mucho de que funcionó la estrategia de los científicos mexicanos de aplanar la curva, porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiera ayudado la gente, se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas", destacó López Obrador.

"Y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas [...] estamos haciendo todo lo que nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados y no puedo, por pudor hacer comparaciones", abundó el Presidente.

"No me gustan las comparaciones, los que no nos ven con buenos ojos, medios de comunicación, siempre andan comparando y las notas son de lo más alarmista, les invitó a que revisen un periódico de esos: solo vean noticias de la pandemia en una semana [...] son muchas exageraciones", recalcó el político tabasqueño.

"Se ha portado muy bien la gente, no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, pero es de mal gusto y no se pueden comprar tragedias porque hasta la pérdida de una vida humana se debe lamentar. No se puede llegar a un nivel de enajenación en donde se lucre con el dolor humano, por eso hablamos de las temporadas de zopilotes", dijo el mandatario nacional.