Ya sin Ley Seca, SSPyTM CuliacÃ¡n instalarÃ¡ puntos de control contra ebrios al volante

Ya sin Ley Seca, SSPyTM Culiacán instalará puntos de control contra ebrios al volante

El operativo, que se realizará a través de la Unidad de Vialidad y Tránsito, buscará evitar accidentes provocados por la ingesta del alcohol

José Abraham Sanz

Después de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel levantó la Ley Seca en Sinaloa desde el martes pasado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal anunció hoy que regresarán los puntos de control durante los fines de semana en Culiacán, que buscarán a personas en estado de ebriedad o que consuman bebidas alcohólicas mientras conducen.

El operativo, que se realizará a través de la Unidad de Vialidad y Tránsito, buscará evitar accidentes provocados por la ingesta del alcohol.

“Vamos a trabajar con cinco puntos de revisión en diferentes puntos de la ciudad, vamos a verificar que los conductores no vengan consumiendo bebidas embriagantes, y a la persona que venga con síntomas de ebriedad, la vamos a detener, a pasarlo a Barandilla, para que el juez imponga el arresto o la liberación del mismo”, dijo el director de la Unidad de Vialidad del municipio de Culiacán, oficial Pánfilo Antonio Díaz Juárez.

Aclaró que hasta el momento, con el cese de la prohibición de bebidas alcohólicas en el municipio, no se ha detenido a ninguna persona por esta falta, pero sí durante la llamada Ley Seca.

El funcionario hizo un exhorto para que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y se respeten los límites de velocidad.

“Es un peligro inminente, no hay que mezclar el volante con el alcohol, es muy importante que no manejen con velocidad, se presta mucho la soledad que hay en las vialidades y más con alcohol, no respetan los señalamientos viales, no respetan la luz roja del semáforo”, agregó.

La oficina de atención a medios aclaró además que en estos puntos no se aplicarán pruebas de alcoholimetría, sin embargo los conductores sí podrán ser detenidos y llevados a barandilla si son sorprendidos con bebidas alcohólicas o en evidente estado de ebriedad.