Ya son 79 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo; Fiscal General ofrece protecciÃ³n a quienes denuncien

Ya son 79 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo; Fiscal General ofrece protección a quienes denuncien

El Secretario de Salud dice que este domingo se realizarán trasladados de cinco a seis pacientes y se continuará con las visitas a los hospitales donde se busca tener relación y acompañamiento con los familiares

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Jorge Alcocer, Secretario de Salud federal, dijo esta mañana que 79 mexicanos fallecieron ya y que hay 81 siguen en condiciones de heridos, al dar un balance a 36 horas de la explosión del ducto Tuxpan-Tula, ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo. El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, informó que aplicará extinción de dominio por todo el país para garantizar que no se repita un incidente similar.

El Fiscal General dijo que quienes quieran ayudar a identificar a los culpables recibirán toda la protección necesaria. “Lo vamos a proteger”, dijo. El Presidente llamó ayer a las comunidades a que ayuden a saber quiénes, por qué.

El Secretario de Salud precisó que son 12 defunciones en total en los hospitales, y hubo dos altas por mejoría, y un alta voluntaria de un paciente que decidió salir del hospital. “79 mexicanos han fallecido a consecuencia de esta explosión”, informó. Alcocer estuvo esta mañana en la conferencia matutina con el Presidente.

Anunció que hoy se realizarán trasladados de cinco a seis pacientes y se continuará con las visitas a los hospitales donde se busca tener relación y acompañamiento con los familiares. Precisó que aún se está en la ventana de 48 a 68 horas, en el que se tiene a los pacientes más graves en la Ciudad de México. Indicó que hay pacientes graves con quemaduras de más del 80 por ciento y que tienen un pronóstico reservado. “En este cambio de cede, de haberlas trasladado, […] la gravedad puede ser diferente para los que no están en estas condiciones”, indicó.

SOBRE LAS PRIMERAS HIPÓTESIS: El Fiscal General informó que ayer se comentó algunas hipótesis de investigación, y recordó que el de la ropa sintética que traían las víctimas como posibilidad de provocar el incendio, es una de varias hipótesis que se están investigando. Señaló que se requerirá a las instituciones todas la información necesaria para completar las tareas, y tener la capacidad de que las carpetas vayan con toda la solidez que el caso requiere.

Se trabajará en la extinción de dominio de los predios que tengan relación con el caso de robo de hidrocarburos, un tema que se llevará a cabo por todo el país. “A partir de mañana la Fiscalía pedirá el apoyo de toda la comunidad para que un asunto como el que vivimos el fin de semana no se vuelva a repetir”, dijo y anunció que se darán a conocer los números y lugares donde se recibirán las denuncias ciudadanas. Gertz Manero dijo que la explosión fue de tal naturaleza que en la zona prácticamente sólo quedaron los terrenos.

Dijo que con ello y los testimonios se trabará para seguir investigando. “Una parte de la diligencias es la pericial, y algunos de ellos presentaron, no como un resultado contundente, sino una posibilidad, de que todos estos elementos podrían generarse esa explosión”, indicó. “De ninguna manera lo estamos tomando como resultado”, recalcó.

El Fiscal General fue cuestionado sobre si se sabe si había gente fumando en la zona de explosión y respondió: “Todos los videos, todas las información se están acopiando en la carpeta. Todo lo que se conozca por todos los medios son hipótesis, presunciones de responsabilidad”, y aseguró que todas las hipótesis se van a investigar”. El Fiscal aseguró que se protegerá a la población que decida denunciar.

“Recibirán toda la protección y la secrecía que sea necesaria para poderlos proteger, de otra manera los estaríamos poniendo en un problema gravísimo y eso no lo vamos a hacer”, aseveró.

Gertz Manero reiteró esta mañana que no se victimizará a las personas que se encuentran hospitalizadas ni a la población. “Nosotros no vamos a victimizar a los comunidades, vamos a buscar a los responsables de los actos que generaron esta tragedia”, señaló.

El Fiscal General dijo, durante la conferencia de prensa de ayer por la tarde, que la ropa sintética que traían las víctimas tiene posibilidad de provocar reacciones eléctricas. Eso pudo generar la explosión. La zona estaba cargada de gases porque era un derrame de gasolina altamente explosiva, de alto octanaje. Mientras, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ducto es de los años 1970 y señaló que los ductos “así están. Remendados, parchados por estas perforaciones para las tomas clandestinas”.

SOBRE LA CORRUPCIÓN PEMEX: El Jefe del Ejecutivo dijo esta mañana que la lectura que se le está dando en los mercado financieros al combate al huachicol es positiva y que esto va a fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“En el caso de la empresa creo que las calificadoras, los participantes en los mercados financieros saben, tienen información que van a cambiar sustancialmente las cosas en Pemex. Es decir, a partir de que se acaba la corrupción en Pemex, en todo el sector energético y que se va a garantizar el predominio del Estado de Derecho, pues esto va a ayudar a crear un ambiente de confianza, como está sucediendo”, dijo. “Si hubiesen desconfianzas, sobre todo en el mercado financiero internacional, tendríamos problemas en depreciación del peso, o en la bolsa, y esto no ha sucedido, al contrario”.

Reiteró esta mañana que Pemex estaba a cargo de “gente sin escrúpulos” y que las instituciones estaban tomadas “por bandoleros, rufianes”. El Presidente dijo esta mañana que para concretar el fraude a Pemex de 70 tanques de ferrocarril, se presentó una que “ni un pasante de derecho haría”. Dijo que se llevaron 400 millones de pesos como anticipo.

“70 tanques de ferrocarril y se quedan con un anticipo de 400 millones de pesos, Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de dercho la haría, genérica, sin pruebas, y se comete el fraude. Hasta ahora no hay justicia. Pero así está todo”, informó.

SOBRE LAS CRÍTICAS AL EJÉRCITO: Esta mañana el Presidente reiteró que el Ejército actuó “muy bien” durante la fuga en el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; y señaló que aunque hay quienes sugieren que debió haber represión, ese no va a ser el actuar de su Gobierno. “Están actuando bien. En el caso de esta tragedia actuaron muy bien”, dijo esta mañana. Reiteró que hubiera sido más complicado si hubieran tratado de contener a la multitud. “Todo mi apoyo al Ejército. Hay quienes están sugiriendo que se debió reprimir. No es así, hay que resolver las cosas de fondo”, dijo.

SOBRE SU TRASLADO A HIDALGO: El Jefe del Ejecutivo Federal dijo esta mañana que seguirá trasladándose por tierra, y destacó que el día de la explosión llegó en cuatro horas y media a Hidalgo desde Aguascalientes; y señaló que por helicóptero habría hecho dos horas. Y destacó que espera no tener que hacer uso de algún helicóptero, pero que lo hará en caso de una emergencia que tenga que hacer una supervisión.

“Voy a seguir viajando igual. Se me hace ofensivo al pueblo lo que han hecho los gobernantes de México de tener aviones de lujo, y helicópteros de lujo. Sólo en caso de una emergencia, algo que tenga que ver una supervisión en Pemex, la Secretaría de Marina, espero no hacerlo”, respondió ante el cuestionamiento de una reportera sobre si la tragedia en Hidalgo le haría replantear sus traslados.

“Estaba yo en Aguascalientes y me trasladé a Hidalgo. Cuánto hubiera hecho en un helicóptero de noche, en un avión, pues dos horas. […] Además me siento seguro. Es un asunto de decisión, no es en qué se transporta uno. Es estoy en el hotel, me están informando, estoy dando instrucciones, y decido: vámonos, ahí está la camioneta. No aviso a nadie, para no traer la comitiva y luego hacer un mitin en vez de ir a trabajar como se necesitaba. Que dicho sea de paso ya estaba la comisión atendiendo”, explicó.

López Obrador dijo que por tierra también puede darse cuenta de en cuánto se está vendiendo la gasolina, además de cómo están los caminos y carreteras. “Se están quedando con el doble del margen promedio, ahí queda eso. Nada más para que se sepa que estamos pendientes. Si me vengo en helicóptero, cuándo me doy cuenta de eso, de cómo están los caminos, las carreteras. Así vivían los otros, en las alturas, arriba”, añadió.

SOBRE EL DUCTO: López Obrador reiteró esta mañana que el día de la explosión sí se cerró el ducto, pero que también se investiga quién dio el aviso y si se dio a tiempo. Precisó que aún “quedaban 10 mil barriles a pesar del cierre” y que además esa era una parte baja por donde pasaba el ducto. “Incluso donde se ponen más tomas clandestinas, es en las partes bajas”, señaló. Dijo cuando se cierra así el ducto, “en el sistema de monitoreo o de alarma, ya no hay un registro preciso sobre esto”. Por ello señaló que se va a “investigar todo, no descartar ninguna hipótesis”.

MÁS SOBRE EJÉRCITO: El Presidente recalcó que el Ejército actuó bajo el protocolo paro esos casos, pero señaló que como el robo de combustible se daba con frecuencia no había conciencia del riesgo de esta práctica. “Eso que hicieron [los militares] es lo que está en el protocolo: llamar a la gente de que no se acerque, que no lo hagan”, dijo.

Sin embargo, señaló, “había la inocencia de pensar que no existían riesgos, como se deba con frecuencia. Les comentaba, hay casos en donde al momento de ir se hacían zanjas, se abría la válvula y se llenaban las zanjas, para recoger ahí el combustible. Imagínense lo que es el manejo de gasolina, de diésel, de estos combustibles, pero no había una conciencia de riesgo que esto implicaba”.

¿Por ellos aseguró que se estará informando y orientando a la población sobre el peligro, durante una gira que comenzará este martes por los poblados donde pasan los ductos. Dijo que no sólo se busca decirle a la gente que no se dejen utilizar por los criminales, sino también alertarles del peligro que la práctica conlleva. “Repito actuaron bien, pero no vamos a dejar de revisar [los protocolos] de mejorarlos”, dijo. “Lo que no quiero dejar es que se vaya a pensar que se actuó mal. Nuestros adversarios se quieren aprovechar de la situación”, añadió.

Y criticó que sus “adversarios” que dejaron crecer esta crisis ahora estén acusando: “Hay unos que me dan hsta pena, porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar. Con qué autoridad moral? Ellos engañaron que iban a llevar a cabo los cambios, pero se convirtieron en cómplices […] y todavía ahí están de manera cínica”. “No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”, señaló.