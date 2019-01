Ya viene la austeridad en la UAS: reducciÃ³n de sueldos, menos gasolina, menos publicidad...

Ya viene la austeridad en la UAS: reducción de sueldos, menos gasolina, menos publicidad...

Con este fin, una comisión de universitarios se reúne con autoridades del Gobierno federal; las medidas se anunciarán en el próximo Consejo Universitario, anuncia el Rector

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa continúa afinando el Plan de Austeridad, que presentará en los próximos días ante el Consejo Universitario.

De entrada, el Rector Juan Eulogio Guerra Liera señaló que este plan incluirá la reducción de salarios, pero también disminuciones en gastos de gasolina y publicidad.

“Ya iniciamos una ruta con el Gobierno federal donde habrá un plan de austeridad, donde habrá reducción de salarios”, explicó.

Como parte de los apoyos federales para el pago de aguinaldos a finales de 2018, la UAS se comprometió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del nuevo gobierno federal a implementar ahorros.

Como resultado de estos compromisos, un grupo de rectores anunció recientemente que bajarán sus sueldos, para que en ningún caso se rebase el tope presidencial, de 108 mil pesos mensuales.

Guerra Liera no ha precisado en cuánto reducirá sus ingresos.

De acuerdo con una publicación de Noroeste, con base en datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Guerra Liera tiene una remuneración bruta promedio de 181 mil pesos.

En tanto, Quirino Ordaz Coppel recibía 75 mil 786 pesos, al cierre de 2018.

El Rector reiteró que será en la próxima sesión del Consejo Universitario cuando dé a conocer “los pormenores” de la reducción a su salario.

Por lo pronto, explicó, una comisión de la UAS ha viajado a la Cuidad de México para iniciar conjuntamente con Hacienda un diagnóstico integral de la institución.

Este documento, abundó, incluirá aspectos administrativos, financieros, recursos humanos, impactos sociales, indicadores.

“Todo lo que la Universidad impacta en su entorno y lo que se tendrá que tomar en cuenta, para tener un diagnóstico conjunto, la UAS lo tiene, pero nos interesa que el Gobierno federal lo asuma, y nos alienta mucho”, agregó.

A la UAS, aseveró Guerra Liera, le alienta que se esté planteando resolver los problemas estructurales, de fondo, por los que atraviesan las universidades.

“Por lo pronto el Rector dará a conocer el monto que recibe, los componentes, ya anunciará el monto y porcentaje en que se lo bajará;

“Para el resto de los funcionarios tendremos la información para entonces (en que se celebre el Consejo Universitario)… entraremos en un Plan de Austeridad, como ya lo anunciamos, que tiene que ver con la aplicación y eficiencia y optimización de los recursos”, detalló.

¿En qué áreas meterá tijera la UAS?

No es tijera, no hay que confundir con sacrificar la calidad, tenemos que hacer un corte fine como los mejores sastres, que no te quede muy grande el traje, pero que tampoco te quede tan pequeño que no puedas respirar.

Menos vehículos, gasolinas, publicidad…

Eso es lo mediato, pero interesa mucho la optimización del personal, en recurso humano, la aplicación en programas muy importantes como es Doctores Jóvenes, los aspectos culturales, que la ciencia y tecnología la enlacemos con la cultura y el arte. Vamos a revisar otros aspectos, que puedan (aplicarse) sin sacrificar la calidad, puedan aplicar al Plan de Austeridad.