Yadhira Carrillo visita a su esposo en la cÃ¡rcel sin importarle el Covid-19

Yadhira Carrillo visita a su esposo en la cárcel sin importarle el Covid-19

La actriz continúa visitando al abogado Juan Collado antes de que el Reclusorio Norte entre en cuarentena

Noroeste / Redacción

Tal parece que ni el coronavirus puede contra el amor entre Yadhira Carrillo y Juan Collado, puesto que a pesar de que autoridades sanitarias han recomendado evitar lugares concurridos, la actriz no ha dejado de visitar a su esposo quien permanece encarcelado en el Reclusorio Norte.

En entrevista para el programa Ventaneando, Yadhira señaló que se cuida de no contagiarse y tiene miedo de que pronto le impidan entrar a ver a su marido como parte de la cuarentena.

“Traigo mi mascarilla, no saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con gente (…) No sé si habrá algún momento en el que nos impidan la entrada, seguramente será así y por supuesto lo acataremos”, expresó.

“Para mí es difícil, te da temor, obviamente. No sólo por ti, por los demás, por el contagio. Venir y pasar entre las personas y todo, pero bueno, paso así (…) Si creo que lo mejor es quedarse en casa, esperemos que no sea así”.

Por otra parte, la artista de 46 años recordó que su esposo podría estar vulnerable al Covid-19, debido a que en fechas anteriores él padeció de los pulmones, detalló vanguardia.com.