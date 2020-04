Yadier Molina afirma que ponderaría ir a la agencia libre

La demora en la temporada del 2020 en Grandes Ligas han fortalecido su deseo de jugar dos campañas más

Noroeste / Redacción

SAN LUIS._ Yadier Molina habló bastante claro durante el festival invernal de los Cardenales en enero: Quería jugar al menos dos años más y quería hacerlo con San Luis.

Ahora ha pensado de nuevo la segunda parte de esa postura.

Hablando con Marly Rivera de ESPN el miércoles, Molina explicó cómo la pandemia del coronavirus y la demora en la temporada del 2020 en Grandes Ligas han fortalecido su deseo de jugar dos campañas más. Pero este paro ha hecho que el estelar receptor puertorriqueño pondere jugar en otro equipo, si es que los Cardenales no volvieran a firmarlo.

“Anteriormente dije que si no era en San Luis, me iría para mi casa”, expresó Molina a ESPN. “Si no llegábamos a un acuerdo para una extensión de contrato, me retiraría. Pero la situación con esta pandemia lo ha cambiado todo. Ahora mismo, pienso jugar dos años más.

“Obviamente, San Luis es mi primera opción. Pero si no me firman, estoy dispuesto a ir a la agencia libre. Esta situación ha cambiado mi mentalidad y lo único que quiero hacer es jugar”.

Molina se encuentra en la última temporada de un contrato de tres años y 60 millones de dólares. Los Cardenales habían empezado a platicar con el veterano sobre una extensión, antes de que MLB detuviera los entrenamientos y postergara el inicio de la campaña regular. Molina, quien cumplirá los 38 años de edad en julio, le hizo saber al equipo que sentía que le quedaban dos temporadas más y que se sentía bien a nivel físico como receptor titular.

Esta campaña será el número 17 de Molina en Grandes Ligas y su número 16 como cátcher titular de los Cardenales. Nueve veces convocado al Juego de Estrellas, ganador de nueve Guantes de Oro, cuatro Bates de Plata y dos anillos de Serie Mundial, el boricua ha recibido mil 947 juegos en su carrera, acercándose al récord de entradas y partidos detrás del plato.

“Antes de esta terrible situación, pensaba que había un 50 por ciento de posibilidades de que la temporada del 2020 sería mi última. Ahora no”, dijo Molina. “Lo más importante ahora mismo es la salud de la gente y superar esta pandemia. Después de eso y después de que podamos empezar la campaña del 2020, me gustaría tener esa conversación”.

(Con información de MLB)