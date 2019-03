Yalitza Aparicio habla de la fuerza de las mujeres y alienta a las niÃ±as a soÃ±ar

Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por su actuación en la película Roma, visitó la sede de la ONU en Ginebra para participar en las actividades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Día Internacional de la Mujer.

La actriz habló de la fuerza de las mujeres y alentó a las niñas a soñar.

"El hecho de estar aquí ahora, celebrando a todas las mujeres y mostrándoles que se puede, me hace encontrar más la fuerza para continuar, para que más mujeres se unan. Que se den cuenta de lo valiosas que son y que sigamos por un buen camino”, dijo.

La película Roma sacó del olvido las difíciles condiciones de la gran mayoría de trabajadoras domésticas que, con ocasión del Día de la Mujer, deberían poder hacer huelga para exigir condiciones dignas”, comentó Aparicio, de acuerdo a excelsior.com.

"Me alegra que esta película haya logrado abrir los ojos a muchas personas. Hay muchos profesionales que hacen cosas importantes, pero detrás de ellos hay personas que se encargan de la administración de sus hogares, del cuidado de sus hijos y es justo reconocer ese trabajo”, comentó.

La joven interpreta en la cinta a una empleada doméstica de origen indígena que trabaja para una familia de clase media-alta en el México de inicios de los años 70, una obra fuertemente autobiográfica del director Alfonso Cuarón.

"Estoy orgullosa de que nuestro trabajo haya creado conciencia sobre la labor de las empleadas domésticas”.

"'You do not have to stay at home only because you are a woman', my mom always told me."@YalitzaAparicio shares her memories of growing up and breaking barriers.#IWD2019 pic.twitter.com/JlG33mS1eN