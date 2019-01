Yalitza Aparicio muestra molestia por memes tras ser nominada al Ã“scar

Yalitza Aparicio muestra molestia por memes tras ser nominada al Óscar

La protagonista de Roma dice estar al tanto de los memes que motivó su nominación a Mejor actriz en los Premios de la Academia y expresa su inconformidad

Noroeste / Redacción

30/01/2019 | 11:23 AM

La nominación de Yalitza Aparicio a los Óscar 2019 es uno de los temas más comentados en México por estos días. Y aunque, tras conocerse la lista oficial de la Academia, la mayoría de mensajes que ha recibido la artista han sido positivos, otros no han sido de su agrado.

Durante una reciente conferencia de prensa, la oaxaqueña fue consultada sobre los memes que aparecieron tras su nominación a la estatuilla dorada, en los que aparece burlándose de las actrices mexicanas Kate del Castillo, Ana de la Reguera o Karla Sousa.

Yalitza Aparicio lamentó la creación de estas imágenes y aseguró que rechaza cualquier comentario negativo que se pueda haber hecho contra sus reconocidas y talentosas colegas en redes sociales; además, pidió respeto para ellas.

"No me agradan (los memes) y tampoco que me pregunten sobre eso, (pero) considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado y siguen luchando por representarnos y por algo están ahí", indicó inicialmente Yalitza Aparicio.

"Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tú quieres y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestren ese apoyo", agregó la protagonista de "Roma", cinta de Alfonso Cuarón que aspira a 10 estatuillas.

Aparicio manifestó que tampoco le preocupan las críticas que se hacen sobre ella, donde se le señala de no ser actriz.

"Es increíble que existan diversidad de opiniones porque eso te hace dar cuenta en qué estás bien y en qué mal", precisó.