Yalitza Aparicio niega que se haya hecho rica con Roma

La actriz de la película de Cuarón ganó fama mundial, al grado de que fue nominada al Óscar como Mejor Actriz

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Yalitza Aparicio conquistó al público tras protagonizar la cinta Roma, de Alfonso Cuarón; de la noche a la mañana, la joven se hizo famosa, y ha sido la portada de prestigiosas revistas, lo que hace pensar que probablemente sus ingresos aumentaron.

Sin embargo, en una entrevista para Radio Fórmula, la joven señaló que las cosas no son como algunas personas imaginan.

A pesar de que Yalitza Aparicio se convirtió en la primera actriz indígena mexicana en ser nominada como Mejor Actriz en los Premios Óscar, lo único que ha conseguido es fama, porque económicamente, la situación parece ser la misma:

"Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. (Roma) es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto, no son verdad”, dijo, de acuerdo a tribuna.com.

Yalitza señaló que a pesar de que ha pasado a ser el centro de atención, su personalidad no ha cambiado:

"Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios; y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes, sigo con mis mismos gustos”.

La joven añadió que le sorprende que se difundan cosas que ella no ha comentado:

Lo único que me ha sorprendido de todo esto, es saber cómo se maneja (el medio). A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron. Me sorprende llegar a un punto de decir, ‘he vivido en un mundo de engaños, donde no todos los medios dicen la verdad’. Ha sido bueno estar aquí y descubrirlo, (así) por lo menos puedo decirles a mis papás, ‘no creas en todo lo que lees’”.

LA FAMILIA PIDE RESPETO A SU PRIVACIDAD

En una entrevista para el programa de televisión de espectáculos Ventaneando de TV Azteca, Yalitza comentó que su familia le ha solicitado que por favor comente a los medios de comunicación que respeten su privacidad, ya que la actriz ha tenido que lidiar con el asedio gracias a su papel en la cinta del director Alfonso Cuarón.

"Ha sido difícil porque yo no conozco este medio. En ocasiones me ha tocado que se vienen encima de mi y yo salgo corriendo porque como toda persona te da miedo que te vayan a aplastar. Trato de investigar e ir conociendo porque insisto, soy nueva", recalcó la mujer de origen oaxaqueño, de acuerdo a infobae.com.

"Hasta mi familia me dice 'sabes qué, no queremos dar entrevistas' y yo (les pregunto) 'porque lo que les decimos nosotros, no lo pasan porque ellos (medios), no pasan que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan'. Entonces yo les dije que es respetable, yo entiendo de mi parte yo no les voy a mandar a nadie, si ustedes algún día quieren yo feliz de que hablen con ustedes y los conozcan", comentó ante las cámaras la actriz revelación.

Quien da vida a "Cleo", la trabajadora doméstica de la cinta introspectiva de Cuarón, envió un mensaje a través de un comunicado de prensa solicitando a los medios que respeten la privacidad de su familia y no los involucren en este proceso que ha sido complicado de digerir.

"Estamos muy orgullosos de Yalitza y agradecemos profundamente el tremendo apoyo que está recibiendo de la prensa y el público de todo el mundo.

Les pedimos muy atentamente que respeten la privacidad de nuestra familia durante este momento tan emocionante", describió el mensaje de la familia Aparicio Martínez.

La novel actriz que trabajaba como maestra de preescolar previo a convertirse en toda una celebridad, ha recibido múltiples comentarios negativos por su origen y por este motivo también desea mantener alejados a sus familiares de las críticas y salvaguardar de esta manera su integridad.

Yalitza añadió que le gustaría continuar una carrera como actriz, por lo que buscará prepararse en este aspecto.