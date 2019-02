Yalitza Aparicio pidiÃ³ respeto a su privacidad, pero familiares lejanos revelaron detalles de su vida

Yalitza Aparicio pidió respeto a su privacidad, pero familiares lejanos revelaron detalles de su vida

Una prima política de la nominada al Óscar reveló aspectos sobre la vida de la actriz en Tlaxiaco, su pueblo natal

A pesar de que Yalitza Aparicio Martínez ha pedido respeto a su privacidad y decidió no dar declaraciones a la prensa, el canal de YouTube de espectáculos de Jorge Carbajal fue al pueblo natal de la actriz y encontró a su prima política, quien reveló algunos aspectos de la vida de la actriz.

En una entrevista para el programa de televisión de espectáculos "Ventaneando", de TV Azteca, Yalitza comentó que su familia le ha solicitado que por favor comente a los medios de comunicación que respeten su privacidad, ya que la actriz ha tenido que lidiar con el asedio gracias a su papel en la cinta Roma del director Alfonso Cuarón.

La señora Rufina Martínez, quien dijo ser prima política de Yalitza, accedió a charlar con el Youtuber. Comentó que está casada con Rubiel Sandoval Martínez, sobrino de Margarita Martínez, madre de la nominada al Óscar.

Durante la breve entrevista que le hicieron, la señora Rufina dio algunos detalles sobre la vida de la actriz en Tlaxiaco, Oaxaca, su ciudad natal, difundió infobae.com.

Dijo desconocer sobre el éxito que ha tenido Yalitza a raíz de su participación en la aclamada película. Relató que tanto ella como su madre ayudaban con los gastos de su casa, ya que ambas trabajaban.

Acerca de los hermanos de la actriz, reveló que tuvo un hermano mayor que trabajó como taxista, pero murió en un accidente automovilístico.

Sobre Yalitza y su familia, la señora Martínez dijo que son personas sencillas y que llevan una buena relación aunque hace mucho tiempo que no se ven.

También relató que le es complicado hablar bien español ya que su primera lengua es el triqui, que también sabe hablar la mamá de Yalitza.

"Antes en Tlaxiaco no hablábamos español", contó. "Solo triqui y mixteco". Esta última es la lengua que se habla en la película y que Yalitza conoce un poco por su familia.

El furor por Yalitza

Desde que se dio a conocer la nominación a Mejor Actriz de los premios Óscar, la insistencia por saber más sobre la vida de Yalitza Aparicio ha ido en aumento y los medios de comunicación han buscado cualquier información sobre ella.

Aparicio ha dicho que ha sido difícil porque no conoce este medio.

"Hasta mi familia me dice 'sabes qué, no queremos dar entrevistas' y yo (les pregunto) 'porque lo que les decimos nosotros, no lo pasan porque ellos (medios), no pasa que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan', relató.

Mientras tanto, y previo a la ceremonia de los premios Óscar, Yalitza disfruta de todo lo que le ha ocurrido a raíz de esta película.

En declaraciones para la revista Teen Vogue, comentó que la experiencia ha sido abrumadora, pero que intenta valorar cada momento y aprovechar al máximo todo lo que pueda aprender.

Dijo que uno de sus momentos más divertidos ha sido el usar los vestidos de diseñador y las sesiones fotográficas.

Finalmente, confesó a la revista que lo primero que hizo luego de recibir su primer pago, fue comprar libros. "Ahora puedo tener algunos libros que siempre había querido", dijo.