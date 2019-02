Yalitza Aparicio posa en Tijuana y lanza un mensaje contra los muros

La novel actriz de Oaxaca posó para la revista W Magazine en una sesión dirigida por Alfonso Cuarón, realizador de la película Roma

Noroeste / Redacción

15/02/2019 | 09:52 AM

La oaxaqueña Yalitza Aparicio Martínez, quien interpreta el personaje de Cleo, en la película 'Roma' dirigida por Alfonso Cuarón Orozco, y quien está nominada en la categoría de Mejor Actriz en la 91 edición de los premios Óscar, posó para la revista 'W Magazine', junto a la valla fronteriza en Tijuana, que separa México y Estados Unidos.

En las imágenes del reportaje, cuya sesión fotográfica fue dirigida por el propio Alfonso Cuarón, puede verse a la joven indígena de 25 años de edad, en la playa, y acompañada de otras personas que representan a los migrantes que cada día atraviesan el muro para trabajar en Estados Unidos.

"Yalitza se parece mucho a las personas que intentan cruzar todos los días a Estados Unidos para buscar una vida mejor", afirmó Cuarón en el reportaje cuyas fotografías -hechas por Carlos Somonte, fueron compartidas por la actriz en su cuenta personal de la red social Instagram.

"Creamos una división todos los días con las personas que nos rodean, y Yalitza proviene de un lugar que es fácil de poner de lado y olvidar. En México y en otros lugares, las personas que se parecen a Yalitza son inmediatamente clasificadas y consideradas indignas. Ser reconocido por la Academia tiene un gran impacto. Es otra pared. Y espero que ese muro haya empezado a caer", indicó el cineasta a la publicación.

"El muro convierte a las personas en enemigos sin ninguna razón", explicó Cuarón durante la sesión fotográfica. "Los muros no tienen sentido. Ya sea que exista o no una estructura física, me preocupa más el muro invisible que divide las clases sociales y los orígenes. Esa es una barrera que aceptamos todos los días, sin darnos cuenta", aseguró Cuarón a la revista.

El reportaje coincide con la decisión de Donald Trump de declarar emergencia nacional para construir el muro con México con fondos para combatir catástrofes naturales. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por medios como CNN o ABC el mandatario estadounidense anunciará este mismo viernes un paquete de 8 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo.

Unos 3 mil 500 millones serán fruto del estado de emergencia y los fondos saldrán del presupuesto para obras militares del Pentágono. Otros 2 mil 500 millones saldrán de fondos ya aprobados para un programa de incautación de narcóticos. El Departamento del Tesoro deberá aportar 600 millones de dólares más con su fondo de decomisos por drogas.

Mientras que los mil 375 millones de dólares restantes son los que el Congreso otorgó en las recientes negociaciones sobre el presupuesto, que el presidente estadounidense debe ratificar este viernes, y que ayer fue aprobado por ambas cámaras, para evitar un nuevo cierre parcial administrativo a partir de la medianoche.

La Casa Blanca anunció el jueves que Trump adoptaría medidas ejecutivas para lograr los fondos que el Congreso de su país le ha negado para construir el muro que ha venido prometiendo desde su campaña. El presidente estadounidense solicitaba originalmente una partida de 5 mil 700 millones de dólares para concluir su proyecto de la barrera fronteriza.