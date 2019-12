Yalitza Aparicio respalda las protestas feministas; â€˜para mÃ­ simplemente ha sido un grito de auxilioâ€™, dice

Yalitza Aparicio respalda las protestas feministas; ‘para mí simplemente ha sido un grito de auxilio’, dice

La actriz también aplaudió la protesta de Mon Laferte en los Latin Grammy, al descubrirse los pechos para mostrar su descontento contra la violencia a las mujeres en su país natal, Chile

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbrago).– Yalitza Aparicio respaldó las manifestaciones que se han realizado en la Ciudad de México para exigir justicia por las mujeres desaparecidas y pedir un alto a la violencia que sufren.

“No necesito que me pase para apoyarte, se trata de evitar que a más mujeres les pase”

La actriz oaxaqueña lamentó que las autoridades no respondan a la problemática cuando se hacen las denuncias correspondientes.

“Todas estas marchas que se dan en los Estados y en la Ciudad de México han sido juzgadas por la forma en la que se están representando, pero yo siempre me he puesto a analizar y cuando las mujeres van a denunciarlo y lo hacen correctamente, no sucede nada, entonces que me diga el Gobierno, ¿qué forma hay para resolver esto?.

“Para mí simplemente ha sido un grito de auxilio, de decir ya basta, necesitamos ayuda, qué necesitamos hacer para que realmente nos apoyen o nos escuchen“, dijo la protagonista de Roma durante su visita por Jalisco.

También aplaudió la protesta de Mon Laferte en los Latin Grammy, al descubrirse los senos para mostrar su descontento contra la violencia a las mujeres en su país natal, Chile.

“Mis respetos para lo que hizo, qué valor, yo no tendría el valor de hacer eso. Creo que ella es una persona que por lo que yo he visto en sus redes sociales se ha demostrado muy a favor de su comunidad, de su gente, que está luchando por sus derechos, y que bueno que teniendo la posibilidad de estar frente a tantas cámaras haya puesto en debate”, declaró.

Desde hace unos días se han presentado diversas protestas en la Ciudad de México de miles de mujeres que piden un alto a la violencia que viven cada día, algunas de estas manifestaciones se han salido de control por mujeres encapuchadas que después de romper el cinturón de seguridad comenzaron a hacer destrozos en monumentos y mobiliario de la ciudad.

Enmascaradas protagonizaron una serie de actos vandálicos que fueron desde la realización de pintas hasta la destrucción de las vallas instaladas por autoridades capitalinas para proteger monumentos y comercios del paso del contingente.

Una de las protestas más representativas fue el performance “Un violador en tu camino”, que nació en Chile y rápidamente se viralizó en el resto del mundo.

El performance “Un violador en tu camino”, convocado por el grupo feminista chileno LasTesis, reunió a miles de mujeres alrededor del mundo para protestar en contra de la violencia y los abusos que sufren. En la Ciudad de México, el performance estuvo precedido por una marcha que arrancó en Bellas Artes.