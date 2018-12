Yalitza Aparicio y los mejores actores del aÃ±o protagonizan cortos especiales para NYT

Yalitza Aparicio y los mejores actores del año protagonizan cortos especiales para NYT

La actriz mexicana Yalitza Aparicio forma parte de los mejores actores de año que grabaron un performance especial para el periódico New York Times

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El suplemento New York Times Magazine publicó una serie de performance dirigidos por Justin Peck, coreógrafo residente del New York City Ballet, donde los mejores actores del año escenificaron situaciones de la vida cotidiana en diversas ambientaciones como un vagón del metro, aguaceros, hasta un consultorio médico.

Uno de los nombres que llamó la atención de muchos a nivel global es el de Yalitza Aparicio, quien por supuesto formó parte de las coreografías especiales del periódico estadounidense. La protagonista de Roma le da vida al corto titulado The daisy (La Margarita), donde se le puede observar tomar y contemplar una de las flores de pétalos blancos.

En el resto de los performance se pueden apreciar a grandes personajes del cine como Julia Roberts en The Commuter, Toni Colette en The Heebie-Jeebies, Lakeith Stanfield en Lunch Break, Glenn Close en Night Shift, Regina Hall en Rise and Shine, Yoo ah-in en Waiting Room, Ethan Hawke en Table Manner, Elsie Fisher en Chance of rain y; Emma Stone Olivia Colman y Rachel Weis en Coffe To Go.

Roma, cinta de Alfonso Cuarón, se ha convertido una de las grandes populares dentro de las listas de nominaciones como en los Globos de Oro, por mencionar algunos, también ha sido catalogada como la mejor cinta del 2018 por críticos de Los Ángeles y Nueva York. Por su parte, Yalitza Aparicio es reconocida por su actuación en la cinta mexicana, tanto que se ganó una nominación en la categoría de mejor actriz en los Critic’s Choice Awards.