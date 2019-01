Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, consideradas las mejores actrices del 2018 por W Magazine

Además de las actrices mexicanas, de Roma, también destacan a Nicole Kidman, Claire Foy, Emily Blunt, entre otras

Noroeste / Redacción

La revista W Magazine publicó una lista de los mejores actores y actrices de Hollywood de los que destacan Claire Foy, Rami Malek, Amy Adams, Nicole Kidman, Emily Blunt y las mexicanas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, entre otros.

En un listado de los 29 personajes del cine, la revista resaltó a las mexicanas como "más grandes estrellas de Hollywood".

"En las películas, 2018 fue realmente el año de las mujeres. En el pasado, la afirmación se había hecho de manera optimista, pero esta vez abundaron las películas centradas en las mujeres", señaló la revista, de acuerdo al sitio infobae.com.

"El rodaje de Roma duró seis meses. Rodamos en orden cronológico. Fue un proceso muy largo para mí. No había visto ninguna de las películas de Alfonso Cuarón. En realidad, no sabía quién era él. Alfonso me pidió que no viera ninguna de sus películas hasta que hubiéramos terminado con el rodaje. No quería que me envenenara la mente con ninguna imagen o idea", dijo Yalitza para W Magazine.

Marina de Tavira también compartió su experiencia con Cuarón y el rodaje.

"Fui la única actriz en Roma con experiencia previa. Fue realmente desafiante. Los actores primerizos, y muchos de ellos eran niños, tienen una forma de trabajar completamente diferente. Alfonso Cuarón nos jugó una mala pasada: hacer que sucedan cosas que no esperábamos. De esa manera, hizo que la vida real apareciera en el set".

Atrás del lente se encontraba el fotógrafo Tim Walker, quien destacó una historia surrealista. En este caso las mexicanas la protagonista y coprotagonista estuvieron presente en la sesión de fotos y lucieron completamente extravagantes.

"W Magazine" es una revista de moda que se publica mensualmente y es conocida por su cobertura de la sociedad norteamericana y europea. En cuanto a la controversia, la revista ha ofrecido diversos temas que han provocado respuestas a favor y en contra de sus lectores.

En la foto se puede ver a Yalitza posando con un vestido del diseñador Valentino, mientras que Marina usó un vestido "The Row", ambos pertenecientes a la temporada primavera 2019.

Entre los famosos que destacaron en las fotografías aparecieron: Claire Foy, Emily Blunt, Kiki Layne, Jonah Hill, Margot Robbie, Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Mahershala Ali, Amy Adams, Addie Redmayne, Rami Malek, Saoirse Ronan, Lakeith Stanfield, Timothée Chalamet, Regina King, Willem Dafoe, Thomasin Harcourt Mckenzie, entre otros.

Anteriormente Yalitza fue portada en la revista "Vogue México" donde se le considera "la revelación del 2018" que además mencionó que "la resonancia que está teniendo su trabajo en la película "Roma" sirva para que otras mujeres crean en sí mismas y luchen por alcanzar sus sueños".