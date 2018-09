Yanet García asegura que sus glúteos son naturales

‘Los he hecho con ejercicio’, aseguró la llamada Chica del clima, quien admitió que se ha realizado una cirugía estética pero en otra parte de su cuerpo

Noroeste / Redacción

Luego de algunas versiones que aseguraban que los glúteos de Yanet García son producto de una cirugía estética, la conocida como “la chica del clima”, reaccionó y aseguró que son producto del ejercicio.

En una entrevista para el programa “Intrusos”, la cual fue reproducida por El Universal, la conductora de “Hoy” aceptó que se hizo una cirugía estética en el busto, pero su trasero, aseguró que es producto del ejercicio.

“Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio”, recalcó.

Yanet dijo que la apariencia de su trasero no se consigue con el bisturí, porque si fuera tan fácil cualquiera se las pondría.

“No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte”, añadió.

Además la conductora en días pasados publicó un video en el que realiza ejercicios con los que según ella, ha logrado obtener su figur a.