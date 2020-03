Yanquis continÃºan evaluando molestias de Aaron Judge

Yanquis continúan evaluando molestias de Aaron Judge

Judge se sometió a dos pruebas más el miércoles en Tampa

Noroeste / Redacción

TAMPA, Florida._ Aunque los Yanquis de Nueva York entienden que Aaron Judge muy difícilmente estará disponible para el Juego Inaugural, el club sigue realizándole pruebas, buscando determinar las causas de las molestias, que se han movido de su hombro al músculo pectoral derecho.

El gerente general de los Yanquis, Brian Cashman, dijo que Judge se sometió a dos pruebas más el miércoles en Tampa.

“Obviamente ha pasado por una serie de pruebas”, dijo Cashman. “No van una ni dos, más bien nos vamos acercando a siete o 10, para que puedan tener una evaluación completa y poder determinar qué lo está molestándolo. Cuando las completen, podremos dar un diagnostico completo y un tiempo estimado de recuperación”.

Durante una entrevista en una radio local el martes, Cashman expresó optimismo en que Judge no necesitaría pasar por el quirófano. El miércoles le preguntaron si ha cambiado de opinión y dijo: “Estaba optimista ayer por cómo se siente, pero no voy a repetir lo que dije hasta que terminemos todo. No hay nada más que decir”.

Judge fue uno de los primeros jugadores de los Yanquis en llegar al campamento este año, pero comenzó a sentir dolor en su hombro derecho. Recientemente el cañonero comenzó a lanzar a una distancia de 120 pies, pero comenzó a sentir molestias en su zona pectoral.

Con Judge y Giancarlo Stanton con pocas posibilidades de estar activos el 26 de marzo, el día inaugural de los Yankees, Clint Frazier, Mike Tauchman, el dominicano Miguel Andújar y Brett Gardner serían las opciones para comenzar en los jardines.

“Ha sido difícil no tener una conclusión exacta del problema”, dijo el mánager Aaron Boone. “Siento que estamos cerca y probablemente tengamos alguna (conclusión) en los próximos días. Para Aaron sé que es frustrante. Nosotros sólo queremos llegar al fondo y tener respuestas sobre lo que podemos hacer por él”.

(Con información de MLB)