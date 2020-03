Yanquis levantan cuarentena para ligaminoristas

TAMPA._ El Complejo de Desarrollo de Jugadores de los Yanquis de Nueva York normalmente es un centro popular de actividad en marzo, cuando aproximadamente 175 jugadores y miembros del staff se reúnen a lo largo de múltiples terrenos, como preparación a la venidera temporada de ligas menores.

Pero cuando un lanzador ligaminorista de 17 años de la organización de los Yanquis dio positivo por coronavirus el pasado 15 de marzo, siendo el primer caso en el universo de Major League Baseball, el equipo tornó a un modo de crisis. Todos los miembros de las menores recibieron instrucciones de entrar en una cuarentena voluntaria en sus apartamentos u hoteles.

“Honestamente te digo que esto lo recordaré por siempre”, dijo el jugador de cuadro Josh Smith, prospecto número 18 de los Yanquis, según MLB Pipeline, al New York Post. “Ver al (gerente general) Brian Cashman en chanclas y guantes, pero trabajando para ayudar a los jugadores demuestra un verdadero liderazgo. Junto con Cashman (el director senior de desarrollo de jugadores) Kevin Reese y (el director de desarrollo de jugadores) Eric Schmitt hicieron lo mismo, cuando pudieron haber estado en sus casas cuidando a sus familias”.

PREVIEW: Former #LSU SS/current @Yankees minor league infielder Josh Smith (@josh_smith8) is back home after being quarantined in Tampa. Two players from the organization tested positive for #COVID19. Full story tonight at 9 @BRProudNews pic.twitter.com/Gia6AKBFx1