BEISBOL

Yanquis listos para una SDLA sin descanso

Nueva York se medirá a los Rays de Tampa Bay en San Diego

Noroeste / Redacción

Cuando el nuevo formato de la postemporada fue anunciado, Zack Britton recuerda que varios de sus compañeros estaban emocionados por la posibilidad de jugar cinco juegos en cinco días, pues creían que eso iba a beneficiar a los equipos más completos. Ahora los Yanquis tendrán la oportunidad de demostrar que son uno de esos clubes.

La Serie Divisional de la Liga Americana comienza la noche del lunes en el Petco Park de San Diego, con Yanquis y Rays protagonizando un dueño entre rivales de la División Este de la Liga Americana. A diferencia de la ronda anterior, en la que cinco relevistas de los Yanquis tomaron la lomita en la barrida de dos juegos ante los Indios, Britton espera que cada miembro del bullpen sea llamado para sacar outs importantes.

“Nosotros sabíamos que este año iba a ser diferente con los playoffs expandidos, así que los muchachos estaban dispuestos a aceptarlos”, dijo Britton. “Ahora es que vamos a ver qué tan balanceados son los equipos en la postemporada, en vez de simplemente usar a tus mejores pítchers. Esto va a ser una prueba para la profundidad de tu staff de pitcheo y estoy ansioso por ver qué pasa”.

El mánager Aaron Boone está de acuerdo con su relevista.

“Una de las primeras cosas que pensé es que la profundidad de los rosters va a jugar un factor”, comentó Boone. “En esta serie, y si llegamos a la próxima serie donde son siete en fila, vas a tener que depender en tu décimo segundo, décimo tercer o décimo cuarto pitchers para sacar outs grandes. Vamos a tratar de balancear eso lo mejor que podamos”.

Para Britton, uno de los principales retos será lidiar con el hecho de que el equipo contrario probablemente verá varias veces a tus relevistas.

“Los relevistas quedan expuestos. Por eso son relevistas”, dijo Britton. “Navegas varias veces por un lineup es un reto para cualquiera que sea movido al bullpen. Yo he enfrentado tantas veces a los Rays a lo largo de mi carrera, que no vas a estar engañando a nadie. Sólo se trata de ejecutar tus pitcheos. En la postemporada, los errores se magnifican”.

La decisión más fácil, desde la perspectiva de Boone, fue nombrar al derecho Gerrit Cole como su abridor del Juego 1. Si la serie llega a un Juego 5 de vida o muerte, podría ser tentador darle otra vez la bola a Cole con un día menos de descanso, algo que el derecho nunca ha hecho como ligamayorista.

“Mejor no nos adelantemos”, advirtió Boone. “Primero lo primero”.

Como su predecesor Joe Girardi, a Boone no le gusta utilizar a sus relevistas tres días seguidos, porque cree que los potenciales beneficios no compensan el riesgo de una lesión. Pero ese tipo de cosas normalmente se dejan de lado en la postemporada. El cubano Aroldis Chapman fue llamado para sacar seis outs en el Juego 2 en Cleveland, algo que no le habían pedido hacer desde 2017.

“Los muchachos son lo suficientemente capaces para lanzar en tres o cuatro días seguidos. Cinco, tampoco es algo que jamás haya pasado”, dijo Britton. “El asunto es ser eficientes con nuestros pitcheos, tratar de lograr que hagan contacto rápido y no andar lanzando con mucho cuidado y metiéndote en conteos profundos”.

Boone dijo que esas serán “decisiones difíciles”, considerando que un pítcher que ha lanzado en varios juegos seguidos podría ir perdiendo su efectividad.

“No es lo mismo para cada juego”, dijo Boone. “Si un muchacho viene y saca dos outs con siete pitcheos, quizás eso es diferente a que si entra, saca un out y lanza otro inning. Todas esas cosas las vamos a analizar. Yo sé que nuestros pítchers van a hacer todo lo que está a su alcance para prepararse ellos mismos. Sé que van a querer la pelota”.

LUNES 5 DE OCTUBRE

Nueva York vs. Tampa Bay

18:07 Horas

LANZADORES

Gerrit Cole (Nueva York)

Blake Snell (Tampa Bay)