Yanquis se lleva duelo de pitcheo en Toronto

TORONTO._ Masahiro Tanaka y Aroldis Chapman se combinaron para un juego de cuatro hits, Brett Gardner tuvo un doble productor y los Yanquis de Nueva York superaron 1-0 el domingo a los Azulejos de Toronto para recuperarse luego de sufrir dos derrotas seguidas.

Tanaka (8-6) permitió tres imparables, mientras estuvo en la lomita hasta la novena entrada. No entregó ningún pasaporte y retiró por la vía del ponche a cuatro. El derecho fue retirado luego de que Brandon Drury pegó un sencillo al inicio de la novena.

Chapman ingresó al diamante para enfrentar al bateador emergente Vladimir Guerrero Jr., que cayó detrás de 2-0, trabajó con un conteo completo, pegó una bola de foul y finalmente conectó un rodado para un doble play y poner fin al enfrentamiento de 13 lanzamientos.

Chapman cedió un imparable a Bo Bichette y luego ponchó a Cavan Biggio para obtener su 31er salvamento en 36 oportunidades, la mayor cantidad en la Liga Americana.

