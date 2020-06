Yanquis y Mets de Nueva York preparan regreso de sus jugadores

NUEVA YORK._ Los Mets y los Yanquis están en comunicación con la oficina del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, además del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, para coordinar el regreso de los jugadores de ambos equipos para la continuación de los entrenamientos, programados para iniciarse el 1 de julio en el Citi Field y el Yankee Stadium, respectivamente.

“Los Yanquis y los Mets han estado en contacto con la oficina del Gobernador Cuomo y trabajarán con el Departamento de Salud del Estado de N.Y. de manera continua para coordinar el regreso de jugadores desde la Florida para entrenar en Nueva York la próxima semana”, expresaron ambos clubes en una comunicación conjunta el miércoles.

