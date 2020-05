Yanquis y Rojos disputarÃ¡n la final del MLB Dream Bracket

Yanquis y Rojos disputarán la final del MLB Dream Bracket

La lucha por el título virtual será el próximo lunes

Noroeste / Redacción

Ya está definida la gran final del MLB Dream Bracket, a jugarse el lunes entre los Rojos y los Yanquis.

Gracias al gran pitcheo de Cincinnati, los Rojos frenaron de manera sorpresiva a los bates históricos de los Dodgers para eliminar a Los Ángeles en seis juegos en la semifinal de la Liga Nacional. En la Americana, un enfrentamiento de ensueño resultó a favor de los Yanquis sobre los Medias Rojas, serie en la que se destacó el legendario Babe Ruth.

Los duelos simulados, que incluyen a los mejores jugadores en la historia de Grandes Ligas, están producidos por Out of the Park Baseball, un programa de simulación de última tecnología. El canal de MLB Network en Twitch y MLB.com transmitirán en vivo las simulaciones de partidos selectos. Los aficionados se pueden registrar en la aplicación móvil de DraftKings para competir en juegos basados en las simulaciones.

MLB Dream Bracket es un torneo simulado de 32 equipos que cuenta con las ediciones de todos los tiempos de las 30 escuadras de la actualidad en Grandes Ligas, además de equipos de Estrellas de las Ligas Negras y Estrellas Sub-25. Los rósters de 26 de cada club, compilados por los reporteros de cada equipo de las Mayores para MLB.com, consisten de 15 bateadores y 11 lanzadores.

Para la simulación, los jugadores son calificados por el promedio de sus mejores tres temporadas en un equipo específico. Los rosters fueron construidos con una profundidad equilibrada para competir en un juego simulado.

(Con información de MLB)