Yaquis de Obregón ataca temprano y vence a Águilas de Mexicali

Los emplumados conectan ocho dobles para igualar récord de LMP

Noroeste / Redacción

CIUDAD OBREGÓN._ Águilas de Mexicali no se pudo reponer de racimo de cinco carreras en la segunda entrada, para caer por marcador de 9 carreras por 3 en el segundo de la serie.

Los emplumados anotaron rápido en la primera tanda, Ramón Ríos conectó el primero de tres dobles de su cuenta personal, para anotar posteriormente con elevado a la pradera central de Ricky Álvarez.

La tribu aprovechó una salida corta del abridor cachanilla Alex Delgado, cinco carreras en la segunda entrada marcaron la salida del lanzador zurdo, Yordanys Linares, José Juan Aguilar y Dustin Martin se encargaron de la producción, para marcar el paso con la pizarra 5 carreras a 1.

Águilas se acercó en marcador a través del extrabase, dobles de Xorge Carrillo y Jon del Campo cerraron el juego 4 a 2, en actividad del cuarto episodio. En el cierre del mismo rollo, Isaac Paredes conectó largo batazo por el jardín izquierdo productor de tres rayitas sobre los envíos de Mario Meza, colocando el score 8 carreras a 2.

Lo fronterizos intentaron el regreso con par de tubeys, Ramón Ríos y Chris Roberson acercaron a los visitantes 8 carreras a 3.

Yaquis dejó las cifras totales, con dos tercios fuera, José Juan Águilas con sencillo remolcó la última anotación del partido, dejando la pizarra final de 9 carreras a 3, a favor de los de casa.

Los Caballeros Águilas conectaron 8 dobles para igualar un récord de LMP, Mayos vs. Naranjeros, 23 de noviembre de 1962; Naranjeros vs. Rieleros, 28 de septiembre de 1964; Águilas vs, Potros, 2 de diciembre de 1987; Tomateros vs Venados, 13 de octubre de 1988; Tomateros vs. Cañeros, Yaquis vs. Naranjeros el 16 de noviembre de 2011.

Yaquis agregó 4 dobles y sumados a los 8 de Mexicali, empatan el récord de dobles por equipos con 12, logrado el 23 de noviembre de 1962 por Mayos y Naranjeros y el 18 de diciembre del 2015, entre Cañeros y Charros.

Con este resultado, la tribu se quedó con la serie anual al conquistar el quinto juego en la temporada.

El resultado favorable para Carlos de León (3-1), Alex Delgado con el descalabro (2-4).

En el último de la serie, los emplumados envían a David Reyes, mientras que Ciudad Obregón prepara a Yoaner Negrín.