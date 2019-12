Yasiel Puig entrena en JapÃ³n... Â¡con luchadores de sumo!

El jardinero agente libre Yasiel Puig está en busca de un contrato para la temporada del 2020, y actualmente se ha apegado a un inusual método de entrenamiento para mantenerse en forma para sus potenciales pretendientes.

Puig publicó un video en su cuenta de Twitter la noche del viernes en el que se muestra entrando a un ring para probar su fuerza en contra de un luchador de sumo. Puig escribió, “Mi entrenamiento de receso de temporada con luchadores de sumo en Japón”.

My offseason training with sumo wrestlers in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/HmqAaGpEej