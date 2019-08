Yasiel Puig ya es ciudadano estadounidense

CLEVELAND._ El jardinero cubano de los Indios de Cleveland, Yasiel Puig, se hizo ciudadano estadounidense.

Puig, cambiado a los Indios por Cincinnati el mes pasado, subió una foto el miércoles en redes sociales en la que ondeaba una banderita estadounidense. Escribió: “Gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser ciudadano estadounidense”.

Thank you 🙏 God for this great opportunity to be an American citizen 👌🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/346P6g89LX