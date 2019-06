Yeidckol afirma que pagÃ³ viaje en un aviÃ³n privado porque recibiÃ³ amenazas de muerte

Yeidckol afirma que pagó viaje en un avión privado porque recibió amenazas de muerte

Esta tarde, desde Ojinaga, Chihuahua, el mandatario nacional reiteró el rechazó a los privilegios para funcionarios públicos.

Sinembargo.MX

Ayer, Reforma y Proceso revelaron que Polevnsky utilizó una aeronave privada para trasladarse a Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria en mayo, pese a la austeridad que el Presidente López Obrador defiende.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– La dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, aseguró que decidió utilizar un avión privado para trasladarse durante la gira de campaña en Tamaulipas por su seguridad, pues recibió amenazas de muerte y dijo que fue ella quien pagó el viaje.

Ayer, Reforma y Proceso revelaron que Polevnsky utilizó la aeronave privada para trasladarse a Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria en mayo pasado, esto pese a la austeridad promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Del uso del avión da cuenta un video.

La lidereza denunció que recibió llamadas telefónicas de números desconocidos en las que le advirtieron que si ponía un pie en la entidad iban a asesinarla.

“Les voy a decir un dato más importante: para que yo fuera a Tamaulipas recibí algunas cuantas amenazas, que si yo ponía un pie en Tamaulipas iba regresar en caja. Un tema que sí comenté, buscamos cómo resolver y cómo atender. No es un gasto que esté haciendo el partido en ningún momento”, dijo Polevnsky entrevistada en el Senado de la República.

Documentos a los que tuvo acceso Proceso confirman que la dirigente del grupo político contrató el jet privado con matrícula XA-ETP para realizar viajes entre el 13 y el 23 de mayo.

Reforma precisó que la empresa propietaria del avión sería Aerolíneas Ejecutivas y que el viaje redondo, con Toluca como punto de aterrizaje y despegue, habría costado 23 mil 237 dólares. El costo de un trayecto por hora es de 3 mil 500 dólares.

Un video difundido por dichos medios, muestra a Polevnsky en compañía del Senador Américo Villarreal; Carlos Suárez, su operador político y empresario, y con el ex candidato por Apodaca, Nuevo León, Víctor Govea.

AMLO RECHAZA PRIVILEGIOS

Esta tarde, desde Ojinaga, Chihuahua, el Presidente López Obrador reiteró el rechazó a los privilegios para funcionarios públicos.

“No a la corrupción, no a los lujos en el Gobierno, vine a Ojinaga como lo hacía, por carretera, porque ya ni hay avión presidencial”, expuso.

Y ayer pidió a funcionarios no aceptarle ni llamadas a sus familiares, tampoco recibirlos en sus oficinas, un día después de que su hijo José Ramón López Beltrán se reunió con miembros de Morena en el Estado de México.

Algunos han criticado que el hijo del Presidente de México haga política activa en el partido que fundó su padre, cuando el mismo López Obrador se ha manifestado durante años y sobre todo ahora en contra del nepotismo.

La reunión de López Beltrán con los militantes de Morena (la mayoría legisladores) no puede calificarse como nepotismo porque él no es parte de un Gobierno, sino que es parte de un partido. Muchos de los miembros de la familia del ex Presidente Felipe Calderón, por ejemplo, estuvieron tanto en el PAN como en el Poder Legislativo.

La carta del Presidente dice que se dirige a todos con la instrucción de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo o alguna de “esas lacras de la política del antiguo régimen”.

En el documento, reafirmó la idea de que todos están obligados a honrar su palabra y hacer cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.