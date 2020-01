Yeidckol llama a sesión del CEN de Morena este lunes; Ramírez Cuéllar promete piso parejo

En conferencia de prensa, el presidente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, confió en que durante su dirigencia podrá dar certidumbre y unidad al partido

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) convocó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional pala realizar la “Primera Sesión Ordinaria 2020” este lunes, con lo que buscaría dar un revés a la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional interino.

Ramírez Cuéllar, elegido el día de ayer como dirigente interino, garantizó que habrá “piso parejo” para todos los contendientes en la elección interna del partido para designar a su próximo dirigente y aseguró que el no tiene preferencia por ninguno de los aspirantes.

Se prevé que la reunión convocada por Polevnsky se realice durante la tarde de este lunes en un hotel de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Se espera que el Comité emita un posicionamiento respecto a la asamblea extraordinaria realizada el día de ayer.

En conferencia de prensa, el aún Diputado federal confió en que durante su dirigencia podrá dar certidumbre y unidad al partido, además de que aseguró estar “por encima” de los conflictos que existen entre los aspirantes a la dirigencia morenista.

El Congreso de Morena releva a Polevnsky de la dirigencia y nombra a Ramírez Cuéllar interino

“Yo voy a ser un factor para garantizar piso parejo e imparcialidad a todos los contendientes […] yo quiero decirle a Mario (Delgado), a Yeidckol (Polevnsky) y a Bertha (Luján), y a todas aquellas personas que quieran aspirar a dirigir el partido los próximos tres años, que en mí tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad., aseguró.

Ramírez Cuéllar aseguró que él no apoya a ningún candidato en particular y descartó tener la intención de permanecer en el cargo una vez que concluya el periodo de cinco meses para el que fue electo.

Finalmente, el morenista indicó que este lunes presentará su solicitud de licencia a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, con el fin de que sea votada y aprobada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de mañana martes.

El día de ayer, el Congreso Nacional extraordinario de Morena designó a Alfonso Ramírez Cuéllar, Diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, como el nuevo presidente nacional interino, en sustitución de Yeidckol Polevnsky.

El Legislador morenista ocupará la dirigencia del movimiento por un periodo de cinco meses, durante los cuales tendrá la labor de convocar a nuevas elecciones internas para designar a los integrantes de los órganos directivos.

YEIDCKOL DESCONOCE NOMBRAMIENTO

Luego de la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como el nuevo presidente nacional interino de Morena, Yeidckol Polevnsky manifestó que trabajará para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“En Morena nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto”, aseguró un video publicado en su cuenta de Twitter.

La legalidad es el principio fundamental de nuestro partido, pilar fundamental para respaldar al presidente @lopezobrador_ y servir a la sociedad mexicana. #yeidckol pic.twitter.com/cYo2OuIRjJ — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) January 27, 2020

“Nosotros, seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral porque Morena es…”, agregó.

En la grabación de 23 segundos aparece acompañada por los presidentes de los comités estatales del partido, quienes a una voz completaron “la esperanza de México”.

AMLO TOMA DISTANCIA

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó distancia este lunes del conflicto interno que se vive en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que él fundo en 2011, respecto a la renovación de su dirigencia.

El mandatario evitó, como en anteriores ocasiones, hablar de temas relacionados con el partido que lo llevó al poder.

“Nada, nada, nada, (guardo) silencio, pero no cómplice, no me corresponde (hablar del tema)”, fue la respuesta de López Obrador al ser cuestionado sobre el sexto Congreso Nacional Extraordinario de Morena que se llevó a cabo este domingo y exhibió las desavenencias internas.