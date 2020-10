Yeidckol Polevnsky permanece hospitalizada y con oxígeno tras contraer Covid

Me siento bien, pero los médicos son cuidadosos, por eso me voy a quedar hospitalizada, dice

Noroeste / Redacción

Yeidckol Polevnsky, ex presidenta del Movimiento Regeneración Nacional​, de 62 años, informó que por recomendación de su médico tendría que seguir hospitalizada en un nosocomio privado de la Ciudad de México.

"Queridas compañeras y compañeros, recién me terminaron de hacer los estudios médicos, el Dr. decidió que debo quedarme en el Hospital. Desde el fondo de mi corazón agradezco todos sus mensajes de apoyo. Los quiero mucho. Luchar es la respuesta. #Yeidckol LealtadTrabajoResultados", escribió la dirigente de Morena en su cuenta de Twitter.

"Me siento bien, pero los médicos son cuidadosos, por eso me voy a quedar hospitalizada, me siento bien pero justo ahora tengo oxígeno", reveló ayer 22 de octubre, Polevnsky.

La dirigente de Morena explicó a dicho rotativo que el pasado lunes acudió al informe de Gustavo Vargas Cabrera, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, pero a su regresó comenzó a sentirse mal.

"Me dio diarrea y me deshidraté, me preguntaron si tenía síntomas Covid y dije que no, me pusieron suero, me hidrataron y me hicieron la prueba del Covid. Ayer me dijeron que salió positiva, me hice otra y hoy volvió a salir positiva, entonces me pidieron venir para hacerme una tomografía y me dejaron internada, pero me siento bien", detalló vía telefónica desde una cama del área Covid del Hospital Español.