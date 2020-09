Yesenia Zamudio deja toma de la CNDH; personas ligadas a partidos rompieron unidad, denuncia

El pasado miércoles, Zamudio compartió un video desde dentro de la sede de la CNDH donde reprochaba el comportamiento de las feministas más radicales, del Bloque Negro

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio en 2016 en la Ciudad de México, informó que abandonó la toma del edificio de la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por una serie de diferencias con el colectivo feminista Bloque Negro.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Facebook, donde afirmó que su salida fue acompañada por otras familias que permanecían al interior de la CNDH.

“Las familias nos salimos y se quedó todo no queremos despensas ni casas queremos justicia” (sic), escribió en la publicación.

Zamudio, quien se asumió como líder del colectivo Ni Una Menos México, detalló que abandonó el edificio tras ser violentada.

“Y quien según dice ayudarnos fueron quienes me violentaron y me retiré lo hice quédense con todo, nuestra lucha no es ni por dinero ni por poder, quédense las despensas, quédense con sus cuadros quédense sin dignidad” (sic), agregó.

De acuerdo con su publicación, ella asumió la responsabilidad de la toma para evitar que detuvieran a “las compañías del bloque negro”; aunque acusó que dichas integrantes “todo lo han manejado a su propia conveniencia”.

Por otro lado, aseveró que las instalaciones de la CNDH se habían convertido en un refugio para familias de personas desaparecidos, por lo que “no debería ser separatista, también hay padres de víctimas y hermanos”.

La activista acusó a personas que “pertenece a partidos políticos”.

“Y algunas chicas ya vi q quieren una comuna no un refugio de víctimas. Y si para eso querían las instalaciones me hubieran dicho”, finalizó.