'Yo estaba en la lista', asegura Emmett Soto

Se aplicó la vacuna a 'un médico que ayuda al pueblo', y no al Presidente Municipal, justifica

Noroeste / Redacción

19/01/2021 | 11:58 AM

El Alcalde Emmett Soto Grave dijo esta mañana que estaba en la "lista" de doctores del Hospital General de Escuinapa para aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Se aplicó la vacuna a "un médico que ayuda al pueblo", y no al Presidente Municipal, expresó durante un programa radiofónico.

Como médico, aseguró, ha atendido y continúa laborando a favor de la salud pública de la ciudadanía escuinapense en colaboración con el Hospital General de Escuinapa, en donde capacitó al personal con el manejo de respiradores, y brindar atenciones en la noche a pacientes con Covid-19.

El ejecutivo municipal enfatizó que no hubo "saltos de filas" ni influyentisimo, que la vacuna aplicada fue con "justa razón" porque venía en el listado de vacunación del Hospital General.

“Yo venía en la lista, porque así el doctor lo consideró, porque obviamente él se va apoyar en la gente que lo apoya, y yo a pesar de no estar de manera activa en el hospital, seguía yo apoyando, entonces, creo que es justa, no hay salto de fila, no hay ningún influyentisimo".

Tras revelarse que se vacunó antes que otros empleados del sector salud, la Secretaría de Salud estatal cesó del cargo al director y subdirector del Hospital General.