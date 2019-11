Yo estoy contento con lo que gano: OthÃ³n Herrera y Cairo

Yo estoy contento con lo que gano: Othón Herrera y Cairo

El Secretario del Ayuntamiento de Culiacán señaló que él no es de los funcionarios del Ayuntamiento Municipal de primer nivel que pidió un aumento de sueldo a Jesús Estrada Ferreiro

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Othón Herrera y Cairo Yarahuán se dijo contento con lo que percibe en la Comuna como secretario del Ayuntamiento de Culiacán.

El funcionario municipal respondió esto luego de que se le cuestionara sobre el posible aumento de sueldo del Alcalde para que funcionarios de primer nivel, así como regidores ganen más, debido a que nadie puede percibir un sueldo mayor que el Presidente Municipal y por ende se analizaría un alza en los salarios en el Ayuntamiento.

Herreira y Cairo Yarahuán señaló que entiende las razones del aumento en el sueldo de Jesús Estrada Ferreiro, y que se hace con la intención de que no se le vayan personas importantes en su administración; además defendió que los salarios en el Ayuntamiento de Culiacán son de los más bajos en todo el Estado, pero aclaró que él no pidió una remuneración mayor.

"El Alcalde ha dicho que él considera que algunos de sus secretarios deberían de ganar más de lo que ganan".

--Él habló de que sí hubo peticiones.

"Yo no escuché lo de las peticiones, yo no he pedido aumento de sueldo, realmente los salarios del Municipio de Culiacán cuando llegó el Alcalde los redujo a los funcionarios, son los salarios de los más bajos que hay en todos los municipios, y es la postura del Alcalde, 'me tengo que subir mi salario para poder subírselos a ellos, porque no pueden ganar más que yo'".

"Él se bajó el salario porque también estaba muy alto, ganaban más que el Presidente de la República, y dijo 'me lo voy a bajar', pues ahí vamos todos en cadenita, ahora dice 'se me van a ir, porque son especialistas, prefiero subirles el sueldo para retenerlos', ese es el entendido de la intención del Alcalde".

El funcionario Municipal recalcó que él no busca una mayor remuneración, y dejó en claro su compromiso de seguir trabajando para Culiacán el tiempo que sea requerido.

"Yo no solicito, yo estoy contento con lo que estoy, hay un compromiso de trabajar por Culiacán en estos tres años, terminando los tres años yo tengo mis actividades académicas, y regresaré a mis actividades académicas, entonces es una buena oportunidad de hacer algo para estar aquí más allá del salario", subrayó.