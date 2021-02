Yo estoy de acuerdo con la municipalización de Eldorado: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro argumentó que él ve factible que la sindicatura de Culiacán se vuelva Municipio; sin embargo, explicó que falta una serie de estudios técnicos para realizar el proceso, ya que de no hacerlos, todo podría tumbarse con un amparo

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, afirmó que está de acuerdo con la municipalización de Eldorado; sin embargo, falta una serie de estudios técnicos, que son necesarios para que el proceso pueda llegar a buen puerto.

Gilberto Izábal Zazueta, presidente del patronato Pro Municipalización de Eldorado, afirmó el pasado 22 de febrero que la administración de Jesús Estrada Ferreiro infló las cifras para argumentar que la municipalización de Eldorado no era viable.

Ante estas declaraciones, el morenista sostuvo que él los apoyó ya anteriormente, y que está de acuerdo con la municipalización de la Sindicatura que hoy pertenece a Culiacán, pero que ni los diputados han cumplido con los procesos necesarios, y tampoco se han hecho los estudios técnicos correspondientes.

"Yo no he inflado ninguna cifra, yo estoy de acuerdo con la municipalización, pero hay un procedimiento que tiene que hacerse por fuerza legalmente, y las y los diputados no han cumplido con ese requisito", indicó.

"No sé por qué dicen que inflamos, no inflamos nada, de hecho la información que ellos ocupen para que el trámite se haga correctamente, la tenemos a su disposición, cuando sea se las damos, los estudios técnicos, de factibilidades, no los hacemos nosotros, lo hace un especialista en eso, que lo hagan de nuevo, que lo hagan correctamente, apegados a la realidad", afirmó.

"Ellos están enojados por el tiempo que ha pasado y tienen razón, en aquel tiempo había factibilidad y los diputados que había en aquel momento los batearon, y fuimos a Mazatlán, nos amparamos, hicimos un procedimiento, un 'chorro' de cosas, y nunca les cobré un solo peso, hoy puedo ayudarles, pero no hacen los estudios, yo no puedo ser juez y parte", profundizó.

Estrada Ferreiro detalló que si el proceso sigue sin los requerimientos necesarios para la municipalización, todo podría tumbarse con un simple amparo.

"Sería muy irresponsable de mi parte, si aprobara ese proyecto, esa anuencia como Alcalde, sabiendo que no está bien hecho, en su momento los documentos que nos enviaron, incompletos por cierto, corresponden al año 2010-2011, cuando yo andaba apoyándolos a ellos, ellos lo saben, y hoy los quiero apoyar, pero no puedo apoyarlos sobre bases que no son firmes y ciertas", mencionó.

"En aquel tiempo, Eldorado iba junto con Baila, Emiliano Zapata y otras sindicaturas, los documentos que se hicieron técnicos en aquel tiempo, los estudios, abarcan un territorio distinto, hoy va solo Eldorado, entonces requerimos, para que sea Municipio, se refiera los estudios técnicos de Eldorado, nada más, no los demás, yo no dudo que haya factibilidad ahorita, y espero que la haya, pero necesitamos que hagan las cosas correctamente, si no, cualquier persona va a tumbar con un amparo ese procedimiento y quedamos en ridículo nosotros, no", añadió.