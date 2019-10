Yo hice famoso al LAFC, incluso a Carlos Vela: Ibrahimovic luego de la derrota del Galaxy

El sueco empató el encuentro a 2 en el minuto 55, pero poco pudo hacer para evitar que el Galaxy fuera goleado

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Ángeles Galaxy perdió 5 a 3 ante Los Ángeles Futbol Club la noche del jueves en las semifinales de la conferencia del oeste y quedaron eliminados de la postemporada, mientras que LAFC avanzó a la siguiente ronda en busca del título de este año en la Major League Soccer.

Zlatan Ibrahimovic empató el encuentro a 2 en el minuto 55, pero poco pudo hacer para evitar que el Galaxy fuera goleado y perdiera por primera vez en la historia el derbi de Los Ángeles.

“Toda la temporada fue igual, recibimos más goles de los que anotamos y así no se puede ganar ni conseguir el título. Ahora estamos tristes por nuestros errores y hemos quedado eliminados”, aseguró el sueco al finalizar el encuentro.

El delantero sueco anotó su noveno gol ante LAFC en tan sólo 6 encuentros y llegó a 53 goles con LA Galaxy desde que arribó a la MLS en 2018. Al ser preguntado si él ayudó a crear la rivalidad con LAFC y Carlos Vela, Zlatan dijo lo siguiente: “Yo hice a LAFC famoso, incluso hice a Carlos Vela famoso, entonces ellos deberían de estar felices porque si yo no estuviera aquí, no hubiera nadie aquí entrevistando a jugadores del Galaxy en este momento”.

IBRAHIMOVIC SE QUEJÓ DEL VAR

El segundo gol de LAFC había un posible fuera de lugar que no fue revisado por el VAR y Zlatan Ibrahimovic se quejó de los árbitros como ya lo venía haciendo desde que llegó a la MLS en 2018.

“Nosotros sabíamos que había fuera de lugar en el segundo gol de Carlos Vela, pero cuando los árbitros del VAR están tomando café con Magic Johnson es difícil que tomen las decisiones correctas. El árbitro de esta noche ni siquiera fue a checar la jugada, entonces no hicieron su trabajo, pero en fin, no me voy a quejar de ellos porque no me voy a rebajar a su nivel, la MLS está en proceso de mejorar y por ahora no está al cien por ciento”.

A pesar de la manera en la que el Galaxy quedó eliminado, Zlatan Ibrahimovic dijo que disfrutó mucho de la MLS y habló sobre cómo se sintió cada vez que jugó en la casa de LAFC en el clásico angelino.

“Yo lo he dicho muchas veces, venir a jugar al estadio de LAFC es como un entrenamiento porque es muy pequeño para mí, sin faltar el respeto. Cuando juegas un clásico en Italia como el de Inter y Milán me silban 80 mil personas, aquí solamente 20 mil”.

