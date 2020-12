BOXEO

Yo hice mi pelea, esperamos agarrar la revancha: 'Chema' Delgado

El pugilista empató en combate pactado a seis asaltos con Armando Frausto

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La noche del pasado viernes se vivió una gran batalla desde el Galveston Island Convention Center en Galveston, Texas entre José María "Chema" Delgado y Armando Frausto, quienes se entregaron en cada uno de los 6 Rounds de la contienda para terminar con un empate dentro de los Pesos Pluma, donde el amigo de JD PROMOTIONS pudo mantener su etiqueta de imbatible como profesional.

Armando Frausto fue un rival complicado que llegaba con foja de 8 triunfos a cambio de 1 derrota, siendo un duro sinodal para el popular “Chema” Delgado.

“Antes de la pelea me sentía listo, calmado, relajado, sabía que íbamos contra un rival fuerte. Yo hice mi pelea, mucha gente sabe que a mí me gusta y me siento cómodo peleando en las cuerdas, esa fue mi estrategia”, comentó.

“Durante la pelea no me cansé, mucha gente que no me conoce pensaba que yo me estaba echando para atrás, pero eso es algo normal para mí, pelear en las cuerdas. Yo sentí que era quien estaba tirando los golpes más efectivos y que Armando Frausto estaba tirando más, pero si ponen atención, yo me los esquivaba todos y no me pego casi nada, por lo que yo digo que dominé la pelea en la mayoría del tiempo”, señaló el pugilista de 25 años.

Los jueces marcaron en sus tarjetas 58-56 (Delgado), 57-57 y 57-57, dejando un resultado de igualdad con sabor agridulce para el californiano, pues mantiene el invicto pero sabe que estuvo muy cerca del triunfo, dejando su récord en 6-0-4 pero dando un gran espectáculo en la velada con un grato sabor de boca entre el público asistente y aficionados que pudieron seguir la función vía FITE TV.

“Seguimos invictos, yo esperaba hacerlo de otra manera y no con un empate, pero es parte del deporte. Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos dio el 'Zurdo' Ramírez, estuvimos hablando con él y esperamos agarrar la revancha con Armando Frausto y cambiar un poquito la manera en que voy a pelear si se da esa revancha, no pelear en las cuerdas para no dejárselo a los jueces y que miren que yo soy más agresivo, que tengo otra manera diferente de pelear” agregó Delgado

Por último, el oriundo de Ventura, California le mandó un mensaje a sus seguidores y toda la afición culichi que lo ha arropado en cada función en la capital sinaloense.

“A todos los que me apoyan muchas gracias, los que están con el “Team del Chema” espero darles más peleas así como esta, seguir motivando a las personas que tienen algún problema igual que yo (Pierna). Muchas gracias también a JD Promotions por todo el apoyo que me ha dado y espero seguir trabajando juntos. Muchas gracias a todo Culiacán por el apoyo y el cariño que me han dado cada vez que voy para allá”, finalizó.