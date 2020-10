Yo lo voy a seguir buscando: mamá rastreadora

Integrantes del colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, solicitan apoyo con maquinaria

Belizario Reyes

Un llamado a las autoridades para que las apoyen con maquinaria para las labores de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, porque sale muy caro rentarla, hicieron integrantes del colectivo mazatleco Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Asociación Civil.

Reconocieron que las autoridades sí las apoyan con gasolina, vigilancia, agua y suero cuando salen a realizar las labores de búsqueda, pero se requiere que les den un poco más de atención.

"Que la autoridad nos diera un poquito más de atención, de un apoyo, porque usted sabe para pagar una máquina está caro, sí tenemos apoyo, como le digo el apoyo de la seguridad hay que ir a Culiacán a pedirla, pero sí de máquina la andamos consiguiendo", dijo la señora Rosalva Antonia, quien busca a su hijo Jesús Antonio, del que desconoce su paradero desde el 25 de enero de 2019.

Precisó que en el caso de la búsqueda que iniciaron el martes consiguieron la máquina retroexcavadora y para mañana jueves ocupan una máquina con rotomartillo para romper unas losas o placas muy gruesas de concreto, por la cual le cobran 850 pesos la hora.

"Alguien anónimo me dijo que aquí está mi hijo, entonces yo esas placas que están ahí, de hecho por eso voy a pagar por esa máquina con rotomartillo, porque digo yo si dejo esas placas así sin buscar, sin tumbarlas y si está ahí no me voy a quedar a gusto", continuó en entrevista Rosalva Antonia, vecina de este puerto.

"Yo lo voy a seguir buscando; hasta que Dios me lo permita yo lo voy a seguir buscando, ¿cómo?, no sé, oiga, pero con la ayuda de ellas (de las integrantes del colectivo), ojalá el Gobierno sí nos pudiera apoyar con un poquito más, como le digo, lo más caro son las máquinas, porque con seguridad sí nos apoyan".

Integrantes del colectivo de rastreadoras mazatlecas Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, con apoyo de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas iniciaron la mañana del martes una búsqueda de cuerpos o restos humanos en un terreno cercano al nuevo Hospital General de Mazatlán, donde de manera anónima les informaron que podría haber cadáveres de personas en terradas de manera clandestina.

Hasta esta tarde no habían localizado ningún cuerpo o indicio de que ahí se encuentre el cadáver de alguna persona, por ello contemplan contratar una máquina con rotomartillo para romper unas losas de concreto y excavar para continuar la búsqueda este jueves.

En dichas labores también cuentan con apoyo de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Fiscalía General del Estado.

Yadira, quien busca a su hijo Jorge Ricardo, desaparecido desde el 7 de julio de 2018, dijo que es bueno que les brinden apoyo con seguridad y con la máqujna porque eso facilita excavar en busca de sus seres queridos, pero también solicitó más ayuda.

"Que nos ayuden porque la verdad sí se ocupa mucho aquí, recursos para salir a buscarlos porque a veces no tenemos y hacemos el sacrificio para salir porque ocupamos agua, sueros, ocupamos herramientas, que nos ayuden, ahí en la página de Facebook de Tesoros Perdidos ahí viene dónde pueden ayudar", continuó.

La presidenta de dicho colectivo, Irma Arellanes Hernández, manifestó recientemente que si las personas no pueden apoyarlas con dinero en efectivo, lo pueden hacer en especie con agua, sueros, guantes de látex y azadones para remover la maleza y excavar cuando salen a realizar búsquedas.

Pueden llevar el apoyo al domicilio ubicado en calle Parada 2052, de la Colonia Montuosa, en este puerto, y también pueden llamar al teléfono 66 99 33 75 25.