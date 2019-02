Yo necesito trabajar, y mi hija su estancia infantil: madres a AMLO

Las madres trabajadoras manifestaron su inconformidad por el recorte al presupuesto para el programa de estancias infantiles del Gobierno federal

Carlos Bojórquez

AHOME._ Un centenar de madres se manifestaron este domingo en Los Mochis, en inconformidad por el recorte al presupuesto para el programa de estancias infantiles del Gobierno federal.

Con pancartas en las que se leía “Señor Presidente, no nos deje sin guarderías”, o “Yo necesito trabajar, y mi hija su estancia infantil”, o “Señor Presidente, así como apoya a los ninis, apoye también a las madres trabajadoras”, el contingente marchó del Quijote a la Plazuela 27 de Septiembre.

Algunos pequeños hicieron el recorrido en brazos de sus madres, en hombros, o en carriolas, incluso, un niño de tres años hizo todo el trayecto en su triciclo, al frente del grupo. Éste, con un cartel que decía “Ahora, ¿dónde me cuidarán?, si me dejaste desprotegido sin mi beca”.

El presupuesto del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras pasó de 4 mil 70.26 millones de pesos en 2018, a 2 mil 41.62 millones de pesos para 2019.

Las madres de familia señalan que las estancias infantiles proporcionan servicios integrales de atención que no se limita a un espacio para resguardo de los menores, sino que también se imparten actividades pedagógicas, y permite la detección de problemas cognitivos y psicológicos.

Yadira López, quien tiene un niño y una niña en la guardería Trenecito de los Sueños, indicó que antes pagaba 150 pesos semanales por el servicio, pero ahora paga 400 pesos.

“Escuché que (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) le va a dar apoyos a los ninis, y la verdad, es preferible que les quite el apoyo a ellos y se lo dé a las estancias infantiles. Que por favor no nos quite el presupuesto, que ponga atención en esto, que se ponga a pensar en el desarrollo de los niños”, pidió.

La maestra Tere Montoya hizo un llamado a las autoridades, puesto que con el recorte, muchas de ellas podrían perder su empleo.

“No me quiero quedar sin trabajo, por eso le hablo al señor Presidente, que nos escuche y nos dé solución”, suplicó.

Las madres de familia extendieron el llamado al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que sea un mediador con el Gobierno federal, y adelantaron que habrá más movilizaciones de protesta en caso de ser necesario.