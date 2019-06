Yo no digo mentiras, responde el Presidente a una periodista que le pidiÃ³ mayor sinceridad

SEGURIDAD

Yo no digo mentiras, responde el Presidente a una periodista que le pidió mayor sinceridad

Después de asegurar que el tema de la llegada del sargazo a las playas del Caribe "es un asunto menor", el Presidente aseguró que en últimos meses "ha ido disminuyendo la violencia

Sinembargo.MX

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio este lunes en la poco usual posición de tener que defender su honestidad al ser cuestionado por una periodista que le pidió "mayor sinceridad" durante una conferencia de prensa en Cancún.

Después de asegurar que el tema de la llegada del sargazo a las playas del Caribe "es un asunto menor", el Presidente aseguró que en últimos meses "ha ido disminuyendo la violencia, sobre todo el número de homicidios dolosos" en el estado, que aseguró han pasado de dos a uno por día.

En su oportunidad, el Gobernador Carlos Joaquín González afirmó que la coordinación con el Gobierno federal ha comenzado a dar como resultado "datos alentadores con tendencia a la baja en el número de delitos, principalmente homicidios dolosos, que disminuyeron más o menos 58.5 por ciento en el mes pasado y nos puso a la cabeza como el estado que más disminuyó en índices delictivos".

En la parte de preguntas de los periodistas, una reportera local aseguró que la industria hotelera está sufriendo mucho por el recale del sargazo en las playas, y en el tema de la seguridad le dijo al mandatario que sus colaboradores le están informando mal.

Aseguró que en Quintana Roo hay rutinariamente entre dos y cuatro asesinatos diarios, y añadió que "el feminicidio está a todo lo que da" en el estado.

Objetó que el Presidente esté mostrando tanto optimismo "cuando estamos en una urgencia social", y mencionó otros problemas rampantes como el narcotráfico, la corrupción, la contaminación y la miseria.

"No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos diga lo que no corresponde a la realidad, dígale a sus funcionarios que le hablen con la verdad, porque solo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación. Espero que hable con mayor sinceridad, con cifras reales, no maquilladas", dijo la periodista.

López Obrador replicó diciendo que él no dice mentiras.

"Siempre he considerado la honestidad como lo fundamental; es lo que estimo más importante en mi vida, y no engaño", sostuvo.

Dijo respetar que haya quienes tengan puntos de vista distintos a los suyos, pero añadió que siempre va a defender sus posiciones.

Insistió en que la problemática del sargazo "no es un problema mayor", y que si los periodistas locales lo consideran así, "entonces discrepamos".

Sobre la inseguridad, señaló que todos los días tiene la información de la situación en el país y que no se deja engañar.

"Por eso no delego, por eso cada día recibo el parte de lo que sucede en todo el país", abundó.

Reconoció que Quintana Roo estaba ubicado en meses anteriores como un estado de alta incidencia delictiva, pero insistió en que "hay una disminución considerable" en el número de homicidios.

"Es imposible que sea distinta la realidad al reporte que tienen las autoridades, porque hay que abrir una carpeta de investigación", puntualizó.